NYT: солдаты ВСУ признали успехи армии России под Купянском

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Армия России продвигается на купянском направлении с начала августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы сформировали под Купянском ударный кулак. Об этом газете The New York Times рассказали украинские военные, комментируя успехи армии России на этом направлении.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют ударным кулаком, с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — говорится в материале газеты. Отмечается, что из-за продвижения российских сил в этом регионе армия Украины отправила на передовую элитные десантно-штурмовые подразделения. Украинские военные сообщили, что армия России смогла добиться небольших тактических успехов на этом направлении.

Армия России перешла в контрнаступление на этом направлении в августе. В начале месяца в Купянском районе началась эвакуация. Наступление продолжается и по сегодняшнее число. 11 сентября в Минобороны РФ сообщили, что армии Украины не удалось сорвать российскую операцию, передает MK.

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Российские силы сформировали под Купянском ударный кулак. Об этом газете The New York Times рассказали украинские военные, комментируя успехи армии России на этом направлении. «Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют ударным кулаком, с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — говорится в материале газеты. Отмечается, что из-за продвижения российских сил в этом регионе армия Украины отправила на передовую элитные десантно-штурмовые подразделения. Украинские военные сообщили, что армия России смогла добиться небольших тактических успехов на этом направлении. Армия России перешла в контрнаступление на этом направлении в августе. В начале месяца в Купянском районе началась эвакуация. Наступление продолжается и по сегодняшнее число. 11 сентября в Минобороны РФ сообщили, что армии Украины не удалось сорвать российскую операцию, передает MK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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