В Тюменской области ищут парикмахеров для овец

Срезать шерсть с овец предлагают за 80 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сельхозпредприятие из Ишима (Тюменская область) ищет в свой штат специалистов, которые будут подстригать овец. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Соискателям предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.

«Требуются стригали. Обязанности: подстригать овец, качественно выполнять свои обязанности», — говорится в вакансии на федеральном портале по поиску работы.

Работникам предлагают зарплату в 80 тысяч рублей, что составляет почти пять минимальных размеров оплаты труда в Тюменской области. От сотрудников также требуют знаний норм охраны труда и соблюдения техники пожарной безопасности.

Согласно порталу «Работа в России» в Ишиме открыта единственная в стране подобная вакансия. Ранее URA.RU писало и о других интересных предложениях для тюменцев. В частности, их зовут в Москву, чтобы упаковывать подарки.