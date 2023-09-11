В Тюменской области ищут парикмахеров для овец

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Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., овцы, скот, баран
Срезать шерсть с овец предлагают за 80 тысяч рублей в месяц Фото:

Сельхозпредприятие из Ишима (Тюменская область) ищет в свой штат специалистов, которые будут подстригать овец. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Соискателям предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.

«Требуются стригали. Обязанности: подстригать овец, качественно выполнять свои обязанности», — говорится в вакансии на федеральном портале по поиску работы.

Работникам предлагают зарплату в 80 тысяч рублей, что составляет почти пять минимальных размеров оплаты труда в Тюменской области. От сотрудников также требуют знаний норм охраны труда и соблюдения техники пожарной безопасности.

Согласно порталу «Работа в России» в Ишиме открыта единственная в стране подобная вакансия. Ранее URA.RU писало и о других интересных предложениях для тюменцев. В частности, их зовут в Москву, чтобы упаковывать подарки.

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Сельхозпредприятие из Ишима (Тюменская область) ищет в свой штат специалистов, которые будут подстригать овец. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Соискателям предлагают зарплату в 80 тысяч рублей. «Требуются стригали. Обязанности: подстригать овец, качественно выполнять свои обязанности», — говорится в вакансии на федеральном портале по поиску работы. Работникам предлагают зарплату в 80 тысяч рублей, что составляет почти пять минимальных размеров оплаты труда в Тюменской области. От сотрудников также требуют знаний норм охраны труда и соблюдения техники пожарной безопасности. Согласно порталу «Работа в России» в Ишиме открыта единственная в стране подобная вакансия. Ранее URA.RU писало и о других интересных предложениях для тюменцев. В частности, их зовут в Москву, чтобы упаковывать подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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