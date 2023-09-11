Челябинского экс-силовика оставили за решеткой

Обвиняемый в мошенничестве челябинский экс-инспектор ГИБДД остался в СИЗО

Сергея Алексеева оставили в СИЗО до середины октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего сотрудника ГИБДД по Челябинской области Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до середины октября.

«Суд постановил оставить решение о содержании обвиняемого под стражей без изменений. Он пробудет в СИЗО до 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе областного суда URA.RU сообщили, что адвокат Алексеева пытался обжаловать решение. Он просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Алексеева задержали в начале августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему были предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах мошенничества. По версии следствия, он обманывал покупателей, продавая им бытовую технику. Желая приобрести товар по заниженной стоимости жители переводили ему деньги. Однако технику никто из них так и не дождался.