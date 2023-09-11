Челябинского экс-силовика оставили за решеткой

Обвиняемый в мошенничестве челябинский экс-инспектор ГИБДД остался в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Сергея Алексеева оставили в СИЗО до середины октября Фото:

Бывшего сотрудника ГИБДД по Челябинской области Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до середины октября.

«Суд постановил оставить решение о содержании обвиняемого под стражей без изменений. Он пробудет в СИЗО до 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В пресс-службе областного суда URA.RU сообщили, что адвокат Алексеева пытался обжаловать решение. Он просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Алексеева задержали в начале августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему были предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах мошенничества. По версии следствия, он обманывал покупателей, продавая им бытовую технику. Желая приобрести товар по заниженной стоимости жители переводили ему деньги. Однако технику никто из них так и не дождался.

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Бывшего сотрудника ГИБДД по Челябинской области Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до середины октября. «Суд постановил оставить решение о содержании обвиняемого под стражей без изменений. Он пробудет в СИЗО до 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В пресс-службе областного суда URA.RU сообщили, что адвокат Алексеева пытался обжаловать решение. Он просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. Алексеева задержали в начале августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему были предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах мошенничества. По версии следствия, он обманывал покупателей, продавая им бытовую технику. Желая приобрести товар по заниженной стоимости жители переводили ему деньги. Однако технику никто из них так и не дождался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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