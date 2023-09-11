Осужден пермяк, который поджег дом, чтобы скрыть убийство

Преступник отправился в колонию особого режима
Жителя Пермского края, который ограбил и убил пенсионерку, отправили в колонию. Чтобы скрыть следы своих преступлений, пермяк поджег дом убитой женщины.
«В отношении мужчины было возбуждено четыре уголовных дела. Суд признал его виновным и отправил в колонию особого режима на 13 лет», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Серия преступлений ранее судимого и бездомного мужчины началась 25 февраля 2023, когда он украл у женщины телевизор. На следующий день он вернулся в дом к жертве и стал требовать денег, а после отказа зарезал пермячку. Затем преступник украл деньги и поджег дом, чтобы скрыть следы преступлений.
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