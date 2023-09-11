Осужден пермяк, который поджег дом, чтобы скрыть убийство

Преступник отправился в колонию особого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Пермского края, который ограбил и убил пенсионерку, отправили в колонию. Чтобы скрыть следы своих преступлений, пермяк поджег дом убитой женщины.

«В отношении мужчины было возбуждено четыре уголовных дела. Суд признал его виновным и отправил в колонию особого режима на 13 лет», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Серия преступлений ранее судимого и бездомного мужчины началась 25 февраля 2023, когда он украл у женщины телевизор. На следующий день он вернулся в дом к жертве и стал требовать денег, а после отказа зарезал пермячку. Затем преступник украл деньги и поджег дом, чтобы скрыть следы преступлений.