01 марта 2023

Пермяка подозревают в краже денег, поджоге дома и убийстве пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Подозреваемый задержан и заключен под стражу Фото:

В Перми взят под стражу мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. По версии следствия, подозреваемый нанес ей смертельные ранения ножом, после чего украл деньги и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог дома.

«Установлено, что 26 февраля 2023 года подозреваемый, проживающий в доме 61-летней женщины, потребовал передать ему денежные средства с целью хищения. Потерпевшая отказалась отдать деньги, после чего он вооружился ножом, которым нанес ей смертельные ранения. Убедившись, что женщина мертва, подозреваемый нашел в доме и похитил деньги и имущество. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Пермского края без определенного места жительства. По ходатайству следствия он заключен под стражу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мужчину осудили за жестокое убийство своей знакомой. Житель Соликамска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил женщину горючей жидкостью, после чего заживо сжег.

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В Перми взят под стражу мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. По версии следствия, подозреваемый нанес ей смертельные ранения ножом, после чего украл деньги и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог дома. «Установлено, что 26 февраля 2023 года подозреваемый, проживающий в доме 61-летней женщины, потребовал передать ему денежные средства с целью хищения. Потерпевшая отказалась отдать деньги, после чего он вооружился ножом, которым нанес ей смертельные ранения. Убедившись, что женщина мертва, подозреваемый нашел в доме и похитил деньги и имущество. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Пермского края без определенного места жительства. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мужчину осудили за жестокое убийство своей знакомой. Житель Соликамска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил женщину горючей жидкостью, после чего заживо сжег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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