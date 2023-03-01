Пермяка подозревают в краже денег, поджоге дома и убийстве пенсионерки

02 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Подозреваемый задержан и заключен под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми взят под стражу мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. По версии следствия, подозреваемый нанес ей смертельные ранения ножом, после чего украл деньги и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог дома. «Установлено, что 26 февраля 2023 года подозреваемый, проживающий в доме 61-летней женщины, потребовал передать ему денежные средства с целью хищения. Потерпевшая отказалась отдать деньги, после чего он вооружился ножом, которым нанес ей смертельные ранения. Убедившись, что женщина мертва, подозреваемый нашел в доме и похитил деньги и имущество. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Пермского края без определенного места жительства. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мужчину осудили за жестокое убийство своей знакомой. Житель Соликамска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил женщину горючей жидкостью, после чего заживо сжег.

В Перми взят под стражу мужчина, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кировском районе города. По версии следствия, подозреваемый нанес ей смертельные ранения ножом, после чего украл деньги и скрылся с места преступления, предварительно устроив поджог дома. «Установлено, что 26 февраля 2023 года подозреваемый, проживающий в доме 61-летней женщины, потребовал передать ему денежные средства с целью хищения. Потерпевшая отказалась отдать деньги, после чего он вооружился ножом, которым нанес ей смертельные ранения. Убедившись, что женщина мертва, подозреваемый нашел в доме и похитил деньги и имущество. Скрывая следы преступления, он поджег дом и скрылся», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Пермского края без определенного места жительства. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае мужчину осудили за жестокое убийство своей знакомой. Житель Соликамска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил женщину горючей жидкостью, после чего заживо сжег.