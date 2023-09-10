Путин объявил благодарность учителям из ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум учителям из ЯНАО. Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации.
«За заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд объявить благодарность президента Российской Федерации Наталье Кустовой, учителю школы № 2 (Муравленко) и Татьяне Масловой, замдиректора гимназии № 1 из Ноябрьска», — сообщается в документе. Распоряжение подписано Владимиром Путиным 8 сентября.
Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил учителей из ЯНАО. Учительница из Ноябрьска Татьяна Онищенко получила медаль, а учительница из Муравленко Ольга Войнаровская удостоена почетного звания.
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