10 сентября 2023

Путин объявил благодарность учителям из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин объявил благодарность учителям из ЯНАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум учителям из ЯНАО. Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации.

«За заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд объявить благодарность президента Российской Федерации Наталье Кустовой, учителю школы № 2 (Муравленко) и Татьяне Масловой, замдиректора гимназии № 1 из Ноябрьска», — сообщается в документе. Распоряжение подписано Владимиром Путиным 8 сентября.

Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил учителей из ЯНАО. Учительница из Ноябрьска Татьяна Онищенко получила медаль, а учительница из Муравленко Ольга Войнаровская удостоена почетного звания.

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум учителям из ЯНАО. Распоряжение о поощрении опубликовано на портале правовой информации. «За заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд объявить благодарность президента Российской Федерации Наталье Кустовой, учителю школы № 2 (Муравленко) и Татьяне Масловой, замдиректора гимназии № 1 из Ноябрьска», — сообщается в документе. Распоряжение подписано Владимиром Путиным 8 сентября. Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил учителей из ЯНАО. Учительница из Ноябрьска Татьяна Онищенко получила медаль, а учительница из Муравленко Ольга Войнаровская удостоена почетного звания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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