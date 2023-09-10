Губернатор ХМАО похвалила местных дизайнеров одежды

11 сентября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов. Об этом губернатор рассказала в молодежном шоу «Люди в студии». «Дизайн — одно из самых популярных направлений в креативных индустриях в ХМАО. Есть фирмы „АМ“ и „Емас“ — это индивидуальный предприниматель, который очень удачно использует традиционный колорит, культуру и накопленные решения, в том числе и ремесленные, коренных народов», — рассказала Комарова. Коллекции традиционной одежды популярны не только в округе, но и за его пределами. Так, в 2022 году бренд «Емас» вошел в топ-100 лучших проектов России в сфере креативной индустрии.



Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу. Такое заявление глава округа сделала в ходе беседы с участниками и ведущими молодежного ток-шоу «Люди в студии».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов. Об этом губернатор рассказала в молодежном шоу «Люди в студии». «Дизайн — одно из самых популярных направлений в креативных индустриях в ХМАО. Есть фирмы „АМ“ и „Емас“ — это индивидуальный предприниматель, который очень удачно использует традиционный колорит, культуру и накопленные решения, в том числе и ремесленные, коренных народов», — рассказала Комарова. Коллекции традиционной одежды популярны не только в округе, но и за его пределами. Так, в 2022 году бренд «Емас» вошел в топ-100 лучших проектов России в сфере креативной индустрии. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу. Такое заявление глава округа сделала в ходе беседы с участниками и ведущими молодежного ток-шоу «Люди в студии».