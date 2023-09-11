Путин придумал, как привлечь китайские инвестиции на Дальний Восток

Путин нашел способ привлечь китайские инвестиции на Дальний Восток
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин придумал, как привлечь инвестиции из Китая на российский Дальний Восток Фото:
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Китайские инвесторы повысят интерес к городам Дальнего Востока, если там будут созданы соответствующие условия. Таким мнением с URA.RU поделился дальневосточный политолог Даниил Ермилов, комментируя совещание по рассмотрению мастер-планов развития Хабаровская, Благовещенска, Владивостока и Биробиджана, которое президент РФ Владимир Путин провел 11 сентября в рамках Восточного экономического форума.

«Мастер-планы озвученных городов — это планы развития территорий, которые непосредственно граничат с Китаем. Соответственно, их развитие — это большой план по увеличению и расширению экономического взаимодействия с КНР. Китай не потерял возможности сотрудничать с Россией, но для этого должны быть созданы условия», — полагает Ермилов.

Это своего рода попытка произвести перезагрузку территорий, сделать их привлекательными для бизнеса, для жителей — со всех точек зрения, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Это стратегическое планирование развития территорий, поэтому президент лично уделяет ему внимание», — убежден эксперт.

О необходимости развития сотрудничества с Китаем и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на совещании говорил и президент Путин. «Такие направления, как туризм, логистика, инвестиционное сотрудничество, доминируют в их мастер-планах. Упор делается на развитии транспортной инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, мостов, вокзалов и аэропортов. Есть даже первая в мире трансграничная канатная дорога: она свяжет Благовещенск и китайский город Хэйхэ», — сообщил президент.

По итогу обсуждения Путин сказал, что «такие мастер-планы нужны, потому что при наличии ориентиров, легче двигаться к достижению необходимых результатов». «Важно организовать контроль за принимаемыми решениями. Необходимо проработать типовую структуру мастер-планов, закрепить само понятие», — отметил Путин.

На совещании он также напомнил, что буквально на прошлой неделе были рассмотрены мастер-планы Якутска, Анадыря и Магадана. Всего проработаны 22 стратегических документа.

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Китайские инвесторы повысят интерес к городам Дальнего Востока, если там будут созданы соответствующие условия. Таким мнением с URA.RU поделился дальневосточный политолог Даниил Ермилов, комментируя совещание по рассмотрению мастер-планов развития Хабаровская, Благовещенска, Владивостока и Биробиджана, которое президент РФ Владимир Путин провел 11 сентября в рамках Восточного экономического форума. «Мастер-планы озвученных городов — это планы развития территорий, которые непосредственно граничат с Китаем. Соответственно, их развитие — это большой план по увеличению и расширению экономического взаимодействия с КНР. Китай не потерял возможности сотрудничать с Россией, но для этого должны быть созданы условия», — полагает Ермилов. Это своего рода попытка произвести перезагрузку территорий, сделать их привлекательными для бизнеса, для жителей — со всех точек зрения, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Это стратегическое планирование развития территорий, поэтому президент лично уделяет ему внимание», — убежден эксперт. О необходимости развития сотрудничества с Китаем и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на совещании говорил и президент Путин. «Такие направления, как туризм, логистика, инвестиционное сотрудничество, доминируют в их мастер-планах. Упор делается на развитии транспортной инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, мостов, вокзалов и аэропортов. Есть даже первая в мире трансграничная канатная дорога: она свяжет Благовещенск и китайский город Хэйхэ», — сообщил президент. По итогу обсуждения Путин сказал, что «такие мастер-планы нужны, потому что при наличии ориентиров, легче двигаться к достижению необходимых результатов». «Важно организовать контроль за принимаемыми решениями. Необходимо проработать типовую структуру мастер-планов, закрепить само понятие», — отметил Путин. На совещании он также напомнил, что буквально на прошлой неделе были рассмотрены мастер-планы Якутска, Анадыря и Магадана. Всего проработаны 22 стратегических документа.
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