В Тюмени с концертом выступит Владимир Пресняков

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Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, день победы, пресняков владимир
Концерт пройдет в филармонии 28 октября Фото:

В Тюмени 28 октября пройдет концерт певца Владимира Преснякова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Афиша».

«Живой концерт Владимира Преснякова — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа», — указано в афише.

Концерт пройдет в тюменской филармонии в 19:00. Стоимость билетов на выступление исполнителя начинается от двух тысяч рублей и доходит до семи тысяч.

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В Тюмени 28 октября пройдет концерт певца Владимира Преснякова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Афиша». «Живой концерт Владимира Преснякова — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа», — указано в афише. Концерт пройдет в тюменской филармонии в 19:00. Стоимость билетов на выступление исполнителя начинается от двух тысяч рублей и доходит до семи тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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