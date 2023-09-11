В Тюмени с концертом выступит Владимир Пресняков

Концерт пройдет в филармонии 28 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 28 октября пройдет концерт певца Владимира Преснякова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Афиша».

«Живой концерт Владимира Преснякова — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа», — указано в афише.

Концерт пройдет в тюменской филармонии в 19:00. Стоимость билетов на выступление исполнителя начинается от двух тысяч рублей и доходит до семи тысяч.