В Тюмени с концертом выступит Владимир Пресняков

В Тюмени 28 октября пройдет концерт певца Владимира Преснякова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Афиша».
«Живой концерт Владимира Преснякова — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа», — указано в афише.
Концерт пройдет в тюменской филармонии в 19:00. Стоимость билетов на выступление исполнителя начинается от двух тысяч рублей и доходит до семи тысяч.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.