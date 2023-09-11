Пермячка получила маткапитал за несуществующую дочь

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Женщина обманула сотрудников ЗАГСа и получила деньги Фото:

Жительница Перми получила сотни тысяч рублей соврав о том, что родила дочь. Обмануть государство преступнице помогла подруга.

«Жительница Мотовилихинского района обратилась в ЗАГС с сообщением о том, что в домашних условиях родила дочь. Ее слова в учреждении подтвердила ее знакомая. В итоге женщина незаконно получила свыше 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Когда обман вскрылся на женщину завели уголовное дело. Она была привлечена к ответственности. Полученные незаконным путем деньги женщине пришлось вернуть, а запись о рождении ребенка была аннулирована. Ранее URA.RU сообщало, что за аналогичное преступление была осуждена жительница Орджоникидзевского района.

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Жительница Перми получила сотни тысяч рублей соврав о том, что родила дочь. Обмануть государство преступнице помогла подруга. «Жительница Мотовилихинского района обратилась в ЗАГС с сообщением о том, что в домашних условиях родила дочь. Ее слова в учреждении подтвердила ее знакомая. В итоге женщина незаконно получила свыше 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Когда обман вскрылся на женщину завели уголовное дело. Она была привлечена к ответственности. Полученные незаконным путем деньги женщине пришлось вернуть, а запись о рождении ребенка была аннулирована. Ранее URA.RU сообщало, что за аналогичное преступление была осуждена жительница Орджоникидзевского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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