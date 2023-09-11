Между партиями распределили места в гордуме Екатеринбурга

11 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

ЕР по итогам выборов досталось четыре мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 «Единая Россия» на выборах в гордуму Екатеринбурга получила четыре «списочных» мандата из десяти. Таковы итоги голосования, которые подвели вечером 11 сентября, рассказал URA.RU председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии — основного распорядителя кампании — Вадим Антошин. По его словам, ЛДПР набравшая 14,6% голосов, получит два мандата. Они достанутся бизнесмену Николаю Вахрушеву и Ксении Лещенко — соратникам депутата Алексея Вихарева («Единая Россия»). От списка КПРФ (12,36%) проходит депутат Виктория Ивачева, жена секретаря обкома Александра Ивачева, от списка «Справедливой России» (11,14%) — Денис Хаванцев из компании «Первостроитель», от списка «Новые люди» (8,5%) — близкий к УГМК предприниматель Сергей Козлов, от списка «Яблока» (9,24%) — депутат Константин Киселев, ориентированный на миллиардера Виталий Кочеткова. Остальные 25 мест в новой думе разыграли по одномандатным округам, и победили там в основном кандидаты от мэрии. Как ранее сообщало URA.RU, депутатами-«списочниками» от ЕР должны стать депутат Тимофей Жуков, топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец и главврач больницы №9 Игорь Огарков. Но расклад еще может поменяться. Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Депутат-«списочники» указаны без номеров Инфографика: Александр Антипов © URA.RU

«Единая Россия» на выборах в гордуму Екатеринбурга получила четыре «списочных» мандата из десяти. Таковы итоги голосования, которые подвели вечером 11 сентября, рассказал URA.RU председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии — основного распорядителя кампании — Вадим Антошин. По его словам, ЛДПР набравшая 14,6% голосов, получит два мандата. Они достанутся бизнесмену Николаю Вахрушеву и Ксении Лещенко — соратникам депутата Алексея Вихарева («Единая Россия»). От списка КПРФ (12,36%) проходит депутат Виктория Ивачева, жена секретаря обкома Александра Ивачева, от списка «Справедливой России» (11,14%) — Денис Хаванцев из компании «Первостроитель», от списка «Новые люди» (8,5%) — близкий к УГМК предприниматель Сергей Козлов, от списка «Яблока» (9,24%) — депутат Константин Киселев, ориентированный на миллиардера Виталий Кочеткова. Остальные 25 мест в новой думе разыграли по одномандатным округам, и победили там в основном кандидаты от мэрии. Как ранее сообщало URA.RU, депутатами-«списочниками» от ЕР должны стать депутат Тимофей Жуков, топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец и главврач больницы №9 Игорь Огарков. Но расклад еще может поменяться.