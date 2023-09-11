Миллиардер Кочетков теряет еще один голос во власти Екатеринбурга

Антон Швалев — один из пяти депутатов из пула Кочеткова, которым было обещано переизбрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») по итогам распределения «списочных» мест в новой гордуме Екатеринбурга теряет еще одного представителя — депутата Антона Швалева, который в общегородском списке «Единой России» занимает полупроходное девятое место. На это указывают итоги голосования, которые подвели вечером 11 сентября.

Как рассказал URA.RU секретарь Ленинской территориальной избирательной комиссии Вадим Антошин, «Единая Россия», набравшая 41, 87% голосов, получает четыре мандата по единому избирательному округу. Список ЕР возглавлял мэр Алексей Орлов, на втором месте — депутат ГД Антон Шипулин, на третьем — депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Все они от мандатов откажутся. Как и четвертый номер списка Алексей Вихарев — ведь он победил в округе №19.

Таким образом, депутатами-«списочниками» от ЕР должны стать депутат Тимофей Жуков (лагерь Кочеткова), топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец и главврач больницы №9 Игорь Огарков. Последнего называют близким соратником свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова и креатурой УГМК. Считается, что участвовать в праймериз «Единой России» и последующих выборах Огаркова — уважаемого в городе доктора — уговорила мэрия. Она захотела исключить из городской политики близкого к Кочеткову депутата Антона Швалева, которому губернатор Евгений Куйвашев или его советник Ринат Хазеев перед праймериз пообещали проходное место в общегородском списке. Реализуя план, администрация добилась, чтобы Огарков Швалева в списке подвинул. Так депутат и оказался девятым.

Теперь пройти в думу он может только в том случае, если Огарков снимется. По словам Антошина, прием подобных заявлений закончится вечером 16 сентября. Собеседники агентства во власти анонсируют переговоры Кочеткова и его окружения с губернатором и — вероятно — УГМК и самим Огарковым.

По итогам кампаний в одномандатных округах люди Кочеткова получили лишь два места (из 25), хотя при весеннем кулуарном распределении одномандатных округов бизнесмену отводили три. Правда, это было до того, как более чем в десяти округах он поддержал оппонентов «Единой России» и мэрии. Считая после этого себя свободной от обязательств, команда мэра Алексея Орлова снесла одного из кочетковских «единороссов»: депутата Владимира Стругова в округе №20 победил поддержанный чиновниками депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР).

Зато неожиданно мандат в думе получило «Яблоко», профинансированное Кочетковым. Список партии набрал 9,24% голосов.

Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться Инфографика: Александр Антипов © URA.RU