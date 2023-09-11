В Чайковском на стройплощадке у жилого дома упал кран

12 сентября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Гусеничный кран упал рядом со строящимся домом Фото: Сергей Русанов © URA.RU На стройплощадке в Чайковском (Пермский край) 10 сентября упал гусеничный кран. Об этом сообщили очевидцы, проживающие в доме, расположенном в 15 метрах от объекта. «Гусеничный кран с большой стрелой стоял прямо перед нашими окнами. <…> Пришел крановщик, попинал колеса и залез в кабину. Буквально через пару минут мы услышали сильный грохот и увидели, что кран со стрелой уже лежит на земле между строящимся домом и нашим. Он стоял под наклоном и опирался на стрелу», — передает «КП-Пермь», ссылаясь на слова жителей Чайковского. Очевидцы предполагают, что крановщик был пьян. На место происшествия выезжали городские службы спасения, МЧС, прокуратура и скорая. В полиции заявили, что пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

На стройплощадке в Чайковском (Пермский край) 10 сентября упал гусеничный кран. Об этом сообщили очевидцы, проживающие в доме, расположенном в 15 метрах от объекта. «Гусеничный кран с большой стрелой стоял прямо перед нашими окнами. <…> Пришел крановщик, попинал колеса и залез в кабину. Буквально через пару минут мы услышали сильный грохот и увидели, что кран со стрелой уже лежит на земле между строящимся домом и нашим. Он стоял под наклоном и опирался на стрелу», — передает «КП-Пермь», ссылаясь на слова жителей Чайковского. Очевидцы предполагают, что крановщик был пьян. На место происшествия выезжали городские службы спасения, МЧС, прокуратура и скорая. В полиции заявили, что пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.