В Чайковском на стройплощадке у жилого дома упал кран

На стройплощадке в Чайковском (Пермский край) 10 сентября упал гусеничный кран. Об этом сообщили очевидцы, проживающие в доме, расположенном в 15 метрах от объекта.
«Гусеничный кран с большой стрелой стоял прямо перед нашими окнами. <…> Пришел крановщик, попинал колеса и залез в кабину. Буквально через пару минут мы услышали сильный грохот и увидели, что кран со стрелой уже лежит на земле между строящимся домом и нашим. Он стоял под наклоном и опирался на стрелу», — передает «КП-Пермь», ссылаясь на слова жителей Чайковского.
Очевидцы предполагают, что крановщик был пьян. На место происшествия выезжали городские службы спасения, МЧС, прокуратура и скорая. В полиции заявили, что пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.
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