11 сентября 2023
10 сентября 2023

Югорчане помогают жителям Макеевки подготовиться к зиме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строители, жилой дом, строительные работы, реставрация здания, рабочие, рабочие в касках, кровля, кровельщик
Специалисты из Югры восстанавливают кровлю в квартирах жителей Макеевки Фото:

Аварийно-восстановительные бригады Югры готовят дома жителей Макеевки (ДНР) к зиме. Специалисты работают над восстановлением сантехники, электричества и кровли в квартирах. Об этом сообщила администрация города.

«Аварийно-восстановительные бригады готовят жилой фонд и сети города к зиме. Работы выполняют две бригады сантехников и электриков, а также одна бригада кровельщиков», — говорится в сообщении местной администрации в telegram-канале.

Ранее на средства деньги губернатора Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование. Также на средства были закуплены мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода.

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Аварийно-восстановительные бригады Югры готовят дома жителей Макеевки (ДНР) к зиме. Специалисты работают над восстановлением сантехники, электричества и кровли в квартирах. Об этом сообщила администрация города. «Аварийно-восстановительные бригады готовят жилой фонд и сети города к зиме. Работы выполняют две бригады сантехников и электриков, а также одна бригада кровельщиков», — говорится в сообщении местной администрации в telegram-канале. Ранее на средства деньги губернатора Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование. Также на средства были закуплены мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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