Аварийно-восстановительные бригады Югры готовят дома жителей Макеевки (ДНР) к зиме. Специалисты работают над восстановлением сантехники, электричества и кровли в квартирах. Об этом сообщила администрация города.
«Аварийно-восстановительные бригады готовят жилой фонд и сети города к зиме. Работы выполняют две бригады сантехников и электриков, а также одна бригада кровельщиков», — говорится в сообщении местной администрации в telegram-канале.
Ранее на средства деньги губернатора Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование. Также на средства были закуплены мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода.
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