Власти ХМАО помогли приобрести детскому саду в ДНР необходимое оборудование

13 августа 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Ранее учреждение было восстановлено после обстрелов ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование, а также мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода. Об этом сообщили представители городской мэрии. «Югра активно помогает Макеевке вернуться к мирной жизни. Благодаря победе в гранте губернатора, сотрудникам удалось закупить оборудование — ноутбуки и колонки, [а также] театральные костюмы, музыкальные инструменты, мебель и многое другое», — написали власти в telegram-канале. В прошлом году детский сад пострадал от обстрела ВСУ. Строители из ХМАО оперативно восстановили здание и вставили разбитые окна. Ранее в ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Ребята проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах.

На средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование, а также мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода. Об этом сообщили представители городской мэрии. «Югра активно помогает Макеевке вернуться к мирной жизни. Благодаря победе в гранте губернатора, сотрудникам удалось закупить оборудование — ноутбуки и колонки, [а также] театральные костюмы, музыкальные инструменты, мебель и многое другое», — написали власти в telegram-канале. В прошлом году детский сад пострадал от обстрела ВСУ. Строители из ХМАО оперативно восстановили здание и вставили разбитые окна. Ранее в ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Ребята проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах.