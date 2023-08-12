Власти ХМАО помогли приобрести детскому саду в ДНР необходимое оборудование

На средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование, а также мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода. Об этом сообщили представители городской мэрии.
«Югра активно помогает Макеевке вернуться к мирной жизни. Благодаря победе в гранте губернатора, сотрудникам удалось закупить оборудование — ноутбуки и колонки, [а также] театральные костюмы, музыкальные инструменты, мебель и многое другое», — написали власти в telegram-канале.
В прошлом году детский сад пострадал от обстрела ВСУ. Строители из ХМАО оперативно восстановили здание и вставили разбитые окна.
Ранее в ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Ребята проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах.
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