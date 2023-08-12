12 августа 2023

Власти ХМАО помогли приобрести детскому саду в ДНР необходимое оборудование

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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, детский сад348, класс робототехники
Ранее учреждение было восстановлено после обстрелов ВСУ Фото:

На средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование, а также мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода. Об этом сообщили представители городской мэрии.

«Югра активно помогает Макеевке вернуться к мирной жизни. Благодаря победе в гранте губернатора, сотрудникам удалось закупить оборудование — ноутбуки и колонки, [а также] театральные костюмы, музыкальные инструменты, мебель и многое другое», — написали власти в telegram-канале.

В прошлом году детский сад пострадал от обстрела ВСУ. Строители из ХМАО оперативно восстановили здание и вставили разбитые окна.

Ранее в ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Ребята проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах.

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На средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальи Комаровой сотрудники детского сада в Макеевке приобрели необходимое оборудование, а также мебель, сценические костюмы и другие вещи, необходимые для обихода. Об этом сообщили представители городской мэрии. «Югра активно помогает Макеевке вернуться к мирной жизни. Благодаря победе в гранте губернатора, сотрудникам удалось закупить оборудование — ноутбуки и колонки, [а также] театральные костюмы, музыкальные инструменты, мебель и многое другое», — написали власти в telegram-канале. В прошлом году детский сад пострадал от обстрела ВСУ. Строители из ХМАО оперативно восстановили здание и вставили разбитые окна. Ранее в ХМАО на отдых и реабилитацию приехали 200 детей из подшефной региону Макеевки. Ребята проведут каникулы в Сургутском и Кондинском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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