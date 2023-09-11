11 сентября 2023

В аэропорту Тюмени мужчину задержали за пьяный дебош

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, посадка в самолет, авиакомпания rossia, ак россия, авиа пассажиры
Мужчина заходил на борт самолета трезвым Фото:

В тюменском аэропорту 11 сентября пьяный дебошира стал причиной задержки рейса самолета, который следовал в Москву. Усмирять мужчину пришли сотрудники полиции. Об этом сообщили журналисты.

«Мужчина поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским, поскольку нарушитель порядка начал мешать соседям и не мог самостоятельно передвигаться», — пишут журналисты Ямал 1 в telegram-канале.

По их словам, рейс Тюмень — Москва, который должен был вылететь в 19:00 по местному времени, а в итоге из-за мужчины задержали на 30 минут. Полицейским пришлось тащить его на руках, потому что пьяный пассажир не смог самостоятельно встать.

Ранее подобный случай произошел в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Там задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он курил на борту самолета и выражался нецензурной бранью в адрес стюардов и пассажиров. После приземления судна мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции.

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В тюменском аэропорту 11 сентября пьяный дебошира стал причиной задержки рейса самолета, который следовал в Москву. Усмирять мужчину пришли сотрудники полиции. Об этом сообщили журналисты. «Мужчина поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским, поскольку нарушитель порядка начал мешать соседям и не мог самостоятельно передвигаться», — пишут журналисты Ямал 1 в telegram-канале. По их словам, рейс Тюмень — Москва, который должен был вылететь в 19:00 по местному времени, а в итоге из-за мужчины задержали на 30 минут. Полицейским пришлось тащить его на руках, потому что пьяный пассажир не смог самостоятельно встать. Ранее подобный случай произошел в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Там задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он курил на борту самолета и выражался нецензурной бранью в адрес стюардов и пассажиров. После приземления судна мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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