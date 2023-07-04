В Кольцово задержали пьяного пассажира, курившего и матерившегося в самолете

Житель Самары, летевший в Екатеринбург из Москвы, был нетрезв и вел себя вызывающе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту самолета и выражался нецензурной бранью в адрес стюардов и других пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в Уральском транспортном управлении полиции.

«Поступило сообщение о том, что на стоянку приземлившегося воздушного судна рейсом „Москва — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Стражи порядка установили, что причиной обращения экипажа за помощью к полиции стал 41-летний житель Самары. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо нарушал общественный порядок», — рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что пассажир матерился в адрес стюардов и других пассажиров и курил электронную сигарету в туалете самолета. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где составили в отношении него три административных протокола: за мелкое хулиганство, курение в общественных местах и за невыполнение требований командира самолета. Свою вину дебошир признал, до вытрезвления мужчину поместили в спецприемник.

Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. За мат и курение с рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург сняли пассажира.