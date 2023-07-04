В Кольцово задержали пьяного пассажира, курившего и матерившегося в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Житель Самары, летевший в Екатеринбург из Москвы, был нетрезв и вел себя вызывающе Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту самолета и выражался нецензурной бранью в адрес стюардов и других пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в Уральском транспортном управлении полиции.

«Поступило сообщение о том, что на стоянку приземлившегося воздушного судна рейсом „Москва — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Стражи порядка установили, что причиной обращения экипажа за помощью к полиции стал 41-летний житель Самары. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо нарушал общественный порядок», — рассказали в полиции.

Полицейские выяснили, что пассажир матерился в адрес стюардов и других пассажиров и курил электронную сигарету в туалете самолета. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где составили в отношении него три административных протокола: за мелкое хулиганство, курение в общественных местах и за невыполнение требований командира самолета. Свою вину дебошир признал, до вытрезвления мужчину поместили в спецприемник.

Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. За мат и курение с рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург сняли пассажира.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, курил на борту самолета и выражался нецензурной бранью в адрес стюардов и других пассажиров. Об этом URA.RU сообщили в Уральском транспортном управлении полиции. «Поступило сообщение о том, что на стоянку приземлившегося воздушного судна рейсом „Москва — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Стражи порядка установили, что причиной обращения экипажа за помощью к полиции стал 41-летний житель Самары. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо нарушал общественный порядок», — рассказали в полиции. Полицейские выяснили, что пассажир матерился в адрес стюардов и других пассажиров и курил электронную сигарету в туалете самолета. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где составили в отношении него три административных протокола: за мелкое хулиганство, курение в общественных местах и за невыполнение требований командира самолета. Свою вину дебошир признал, до вытрезвления мужчину поместили в спецприемник. Ранее URA.RU сообщало о подобном инциденте. За мат и курение с рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург сняли пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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