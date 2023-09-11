Рыбаки в ЯНАО наловили рыбы вдвое больше, чем планировали

12 сентября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Рыбаки сельскохозяйственного предприятия ЯНАО перевыполнили свой план на 198 тонн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбаки сельскохозяйственного предприятия «АО совхоз Байдарацкий» Приуральского района (ЯНАО) наловили этим летом 428 тонн ряпушки, хотя планировалось всего 230 тонн. Тем сама они перевыполнили свой план вдвое. Об этом сообщили журналисты. «Путина этого года для рыбаков АО «Совхоз «Байдарацкий» выдалась успешной. За лето предприятие при плане 230 тонн добыло рекордные 428 тонн ряпушки. Промысел скоро вновь продолжиться, когда рыба вернется с нереста. Рыбаки планируют поймать еще 50 тонн рыбы», — передает местное информагентство «Мы из Приуралья» в telegram-канале. По их словам, за летнюю путину организация добыла всего 450 тонн рыбы, помимо ряпушки ловили щуку, язя и налима. В замороженном виде эту рыбу реализуют обрабатывающим предприятиям региона. Например, «Салехардскому комбинату» было отправлено 400 тонн водных биоресурсов. Ранее продукция «Салехардского комбината» получила высшую оценку жюри в конкурсе «Лучшие товары и услуги Тюменской области» по результатам этого года. Жюри единогласно отдали победу ямальскому предприятию. По мнению судей, продукция комбината на протяжении многих лет отвечает потребительским стандартам. В связи с этим предприятие будет участвовать в состязании «100 лучших товаров России». Итоги подведут в декабре в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рыбаки сельскохозяйственного предприятия «АО совхоз Байдарацкий» Приуральского района (ЯНАО) наловили этим летом 428 тонн ряпушки, хотя планировалось всего 230 тонн. Тем сама они перевыполнили свой план вдвое. Об этом сообщили журналисты. «Путина этого года для рыбаков АО «Совхоз «Байдарацкий» выдалась успешной. За лето предприятие при плане 230 тонн добыло рекордные 428 тонн ряпушки. Промысел скоро вновь продолжиться, когда рыба вернется с нереста. Рыбаки планируют поймать еще 50 тонн рыбы», — передает местное информагентство «Мы из Приуралья» в telegram-канале. По их словам, за летнюю путину организация добыла всего 450 тонн рыбы, помимо ряпушки ловили щуку, язя и налима. В замороженном виде эту рыбу реализуют обрабатывающим предприятиям региона. Например, «Салехардскому комбинату» было отправлено 400 тонн водных биоресурсов. Ранее продукция «Салехардского комбината» получила высшую оценку жюри в конкурсе «Лучшие товары и услуги Тюменской области» по результатам этого года. Жюри единогласно отдали победу ямальскому предприятию. По мнению судей, продукция комбината на протяжении многих лет отвечает потребительским стандартам. В связи с этим предприятие будет участвовать в состязании «100 лучших товаров России». Итоги подведут в декабре в Москве.