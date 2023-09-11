В МИД РФ раскрыли детали грядущей встречи с Ким Чен Ыном

Во время приезда Ким Чен Ына будет поднята тема модернизации железной дороги между странами, передает Андей Руденко
Тему модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) могут обсудить во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«По крайней мере, наверное, эта тема (проект „Хасан — Раджин“ — прим URA.RU) будет обсуждаться», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Он посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус».
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