11 сентября 2023

В МИД РФ раскрыли детали грядущей встречи с Ким Чен Ыном

МИД РФ: Ким Чен Ын может обсудить с Путиным проект «Хасан — Раджин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Во время приезда Ким Чен Ына будет поднята тема модернизации железной дороги между странами, передает Андей Руденко Фото:

Тему модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) могут обсудить во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«По крайней мере, наверное, эта тема (проект „Хасан — Раджин“ — прим URA.RU) будет обсуждаться», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Он посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус».

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Тему модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) могут обсудить во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «По крайней мере, наверное, эта тема (проект „Хасан — Раджин“ — прим URA.RU) будет обсуждаться», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Он посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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