В МИД РФ раскрыли детали грядущей встречи с Ким Чен Ыном

МИД РФ: Ким Чен Ын может обсудить с Путиным проект «Хасан — Раджин»

12 сентября 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Во время приезда Ким Чен Ына будет поднята тема модернизации железной дороги между странами, передает Андей Руденко Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Тему модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) могут обсудить во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «По крайней мере, наверное, эта тема (проект „Хасан — Раджин“ — прим URA.RU) будет обсуждаться», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Он посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус».

Тему модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) могут обсудить во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «По крайней мере, наверное, эта тема (проект „Хасан — Раджин“ — прим URA.RU) будет обсуждаться», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Кремле подтвердили приезд лидера КНДР в ближайшие дни. Он посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, передает «Ридус».