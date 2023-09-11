Свердловчанин устроил смертельное ДТП и скрылся. Фото

12 сентября 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Свердловчанин от полученных травм скончался до прибытия врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестный водитель сбил 34-летнего свердловчанина и скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге, после чего на него наехал автомобиль BMW. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель допустил наезд на 34-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Двигавшийся впоследствии водитель BMW увидел тело слишком поздно, наехал на лежащего пешехода и протащил его еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 12 сентября на 33 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле Заречного (Свердловская область). Погибший жил в поселке Верхнее Дуброво и возвращался ночью домой с работы. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66

Неизвестный водитель сбил 34-летнего свердловчанина и скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге, после чего на него наехал автомобиль BMW. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель допустил наезд на 34-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Двигавшийся впоследствии водитель BMW увидел тело слишком поздно, наехал на лежащего пешехода и протащил его еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 12 сентября на 33 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле Заречного (Свердловская область). Погибший жил в поселке Верхнее Дуброво и возвращался ночью домой с работы.