Неизвестный водитель сбил 34-летнего свердловчанина и скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге, после чего на него наехал автомобиль BMW. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Неустановленный водитель допустил наезд на 34-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Двигавшийся впоследствии водитель BMW увидел тело слишком поздно, наехал на лежащего пешехода и протащил его еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Авария произошла в ночь на 12 сентября на 33 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле Заречного (Свердловская область). Погибший жил в поселке Верхнее Дуброво и возвращался ночью домой с работы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.