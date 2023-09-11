11 сентября 2023

Свердловчанин устроил смертельное ДТП и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Свердловчанин от полученных травм скончался до прибытия врачей Фото:

Неизвестный водитель сбил 34-летнего свердловчанина и скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге, после чего на него наехал автомобиль BMW. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Неустановленный водитель допустил наезд на 34-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Двигавшийся впоследствии водитель BMW увидел тело слишком поздно, наехал на лежащего пешехода и протащил его еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Авария произошла в ночь на 12 сентября на 33 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле Заречного (Свердловская область). Погибший жил в поселке Верхнее Дуброво и возвращался ночью домой с работы.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестный водитель сбил 34-летнего свердловчанина и скрылся. Пострадавший остался лежать на дороге, после чего на него наехал автомобиль BMW. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель допустил наезд на 34-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Двигавшийся впоследствии водитель BMW увидел тело слишком поздно, наехал на лежащего пешехода и протащил его еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 12 сентября на 33 километре трассы Екатеринбург — Тюмень возле Заречного (Свердловская область). Погибший жил в поселке Верхнее Дуброво и возвращался ночью домой с работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...