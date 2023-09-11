Пентагон опасается, что Илон Маск сорвет новые атаки на Россию

12 сентября 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Пентагон изменит условия контрактов военных закупок из-за Илона Маска, сообщает Фрэнк Кендалл Фото: wikimedia.org/David B. Gleason Будущие соглашения Пентагона, касающиеся контрактов в сфере закупок, будут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях. Дело в том, что Минобороны США опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда американский бизнесмен Илон Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу спутниковой системы Starlink в Крыму. Об этом сообщает министр ВВС США Фрэнк Кендалл. «Отказ <…> Илона Маска разрешить Украине использовать интернет-сервис Starlink для внезапного нападения на российские войска в Крыму <…> поставил вопрос о том, не должны ли американские военные в будущих контрактах более четко указывать, что приобретаемые ими услуги или продукция могут быть использованы в военных действиях», — сообщил Кендалл в интервью изданию Associated Press . По его словам, Пентагон опасается, что любая компания, сотрудничая с ведомством, может отключить работу каких-либо систем по своим причинам. Ранее Маска обвинили в срыве атаки ВСУ в Крыму в 2022 году. Однако предприниматель уверил, что не подключал Starlink в районе полуострова, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил поступок бизнесмена, назвав его последним адекватным человеком в Северной Америке, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будущие соглашения Пентагона, касающиеся контрактов в сфере закупок, будут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях. Дело в том, что Минобороны США опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда американский бизнесмен Илон Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу спутниковой системы Starlink в Крыму. Об этом сообщает министр ВВС США Фрэнк Кендалл. «Отказ <…> Илона Маска разрешить Украине использовать интернет-сервис Starlink для внезапного нападения на российские войска в Крыму <…> поставил вопрос о том, не должны ли американские военные в будущих контрактах более четко указывать, что приобретаемые ими услуги или продукция могут быть использованы в военных действиях», — сообщил Кендалл в интервью изданию Associated Press. По его словам, Пентагон опасается, что любая компания, сотрудничая с ведомством, может отключить работу каких-либо систем по своим причинам. Ранее Маска обвинили в срыве атаки ВСУ в Крыму в 2022 году. Однако предприниматель уверил, что не подключал Starlink в районе полуострова, так как изначально обговаривалось, что спутники не будут задействованы для атак по гражданской инфраструктуре. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил поступок бизнесмена, назвав его последним адекватным человеком в Северной Америке, передает RT.