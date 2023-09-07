Илон Маск рассказал, как спас ВМФ России от удара ВСУ

CNN: Маск спас ВМФ России в 2022 году, отключив украинцам Starlink

07 сентября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Илон Маск спас ВМФ России из-за страха перед ядерным оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель Илон Маск сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году. Об этом стало известно из отрывка биографии миллиардера. «Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытое нападение Украины на российский военно-морской флот», — передает CNN содержание биографии предпринимателя , которую написал американский журналист Уолтер Айзексон. Как отмечает автор, когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и выбросились на берег. Он добавил, что Маск сделал это, боясь ответа России ядерным оружием. По словам самого предпринимателя, Starlink не предназначалась для ударов беспилотников. Она была создана для того, чтобы люди могли расслабляться, выходить в Интернет для учебы и делать хорошие мирные вещи, сказал он. Ранее Маск отказался снабжать Украину спутниковой связью Starlink на благотворительной основе. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Он заявлял, что не допустит использование Starlink для эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне. Предприниматель также отказал украинским военным, попросившим активировать для них спутники связи в районе Крыма, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель Илон Маск сорвал нападение Украины на военно-морской флот РФ в 2022 году. Об этом стало известно из отрывка биографии миллиардера. «Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink его компании недалеко от побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытое нападение Украины на российский военно-морской флот», — передает CNN содержание биографии предпринимателя, которую написал американский журналист Уолтер Айзексон. Как отмечает автор, когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и выбросились на берег. Он добавил, что Маск сделал это, боясь ответа России ядерным оружием. По словам самого предпринимателя, Starlink не предназначалась для ударов беспилотников. Она была создана для того, чтобы люди могли расслабляться, выходить в Интернет для учебы и делать хорошие мирные вещи, сказал он. Ранее Маск отказался снабжать Украину спутниковой связью Starlink на благотворительной основе. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Он заявлял, что не допустит использование Starlink для эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне. Предприниматель также отказал украинским военным, попросившим активировать для них спутники связи в районе Крыма, передает RT.