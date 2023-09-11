Греф дал прогноз по снижению ключевой ставки

Греф: в течение трех месяцев ключевая ставка уменьшится

12 сентября 2023 в 08:31 Размер текста - 17 +

Герман Греф сообщил, что увеличение ключевой ставки не планируется Фото: Георгий Бергал © URA.RU В течение трех месяцев в России начнется снижение ключевой ставки. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, ключевая ставка 12% долго не продержится. «Ключевая ставка в 12% — это не очень длинная история. ЦБ научился работать с такими инфляционными всплесками. Мне кажется, серьезно они дальше не пойдут. В течение трех месяцев — полугода должно быть снижение [ключевой ставки], в случае, если всех целей достигнем», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее эксперт в сфере недвижимости Кирилл Кулаков заявил, что ключевая ставка 12% будет влиять на рынок недвижимости только в том случае, если такая ситуация сохранится на протяжении как минимум нескольких месяцев, передает «Дни.ру». Он отметил, что осенью 2023 года упадет спрос на покупку жилья, передает VSE42.ru.

В течение трех месяцев в России начнется снижение ключевой ставки. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, ключевая ставка 12% долго не продержится. «Ключевая ставка в 12% — это не очень длинная история. ЦБ научился работать с такими инфляционными всплесками. Мне кажется, серьезно они дальше не пойдут. В течение трех месяцев — полугода должно быть снижение [ключевой ставки], в случае, если всех целей достигнем», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее эксперт в сфере недвижимости Кирилл Кулаков заявил, что ключевая ставка 12% будет влиять на рынок недвижимости только в том случае, если такая ситуация сохранится на протяжении как минимум нескольких месяцев, передает «Дни.ру». Он отметил, что осенью 2023 года упадет спрос на покупку жилья, передает VSE42.ru.