Гагин: ВСУ потеряли 70 тысяч человек личного состава с начала контрнаступления

Украинские войска обречены на провал, заявил Ян Гагин Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 тысяч человек с начала контрнаступления. Такие данные озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, ВС РФ «перемалывают» противника по всей линии фронта.

«Украина потеряла почти 70 тысяч человек личного состава [с начала контрнаступления]. Это очень большая цифра, это тысячи единиц техники <…> российские войска сейчас в условиях активной обороны просто перемалывают силы противника по всей линии фронта», — рассказал Гагин. Его слова приводит РИА новости.

Он уточнил, что украинские подразделения обречены на провал на фоне успешной обороны ВС РФ. Российские войска сосредотачивают технику на нужных направлениях, чтобы атаковать с большей силой.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что Запад осознал провал украинской операции, передает Life. По его словам, США приняли тот факт, что ВСУ не способны пережить наступление. Чиновник из администрации президента Штатов Джо Байдена заявил, что у Украины осталось шесть-семь недель для завершения контрнаступления, пишет RT.