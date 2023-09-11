11 сентября 2023

СК возбудил дело из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет подал сигнал тревоги рано утром Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело из-за экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. На момент аварии на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако село в поле под городом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В МЧС заявили, что пострадавших нет.

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Следователи возбудили уголовное дело из-за экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. На момент аварии на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. «Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако село в поле под городом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В МЧС заявили, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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