Следователи возбудили уголовное дело из-за экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. На момент аварии на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа.
«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако село в поле под городом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В МЧС заявили, что пострадавших нет.
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