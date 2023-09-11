СК возбудил дело из-за аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Фото

12 сентября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Самолет подал сигнал тревоги рано утром Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Следователи возбудили уголовное дело из-за экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. На момент аварии на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. «Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако село в поле под городом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В МЧС заявили, что пострадавших нет. Фото: telegram-канал «Осторожно, новости» (https://t.me/ostorozhno_novosti) Фото: telegram-канал «Осторожно, новости» (https://t.me/ostorozhno_novosti)

Следователи возбудили уголовное дело из-за экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. На момент аварии на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. «Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУТ СК России в telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако село в поле под городом. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В МЧС заявили, что пострадавших нет.