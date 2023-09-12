Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском: главное к этому часу

При посадке самолета «Уральский авиалиний» в поле никто не пострадал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту находилось 159 человек, сообщает МЧС
На борту находилось 159 человек, сообщает МЧС Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о ситуации на данный момент.

  • Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги рано утром. Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако позже совершило экстренную посадку на грунт под городом.
  • Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета. В ведомстве уточнили, что на судне находилось 23 ребенка.
  • Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались из самолета самостоятельно. Он уточнил, что фюзеляж судна не разрушен.
  • В МЧС заявили, что на борту находилось 159 человек. Пострадавших нет.
  • Telegram-канал SHOT пишет, что причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Для пассажиров уже подготовлен пункт временного размещения в ДК на территории Убинского района.
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о ситуации на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...