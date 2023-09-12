Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском: главное к этому часу

На борту находилось 159 человек, сообщает МЧС
Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. URA.RU приводит краткую сводку, что известно о ситуации на данный момент.
- Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги рано утром. Судно запросило посадку в аэропорте Новосибирска, однако позже совершило экстренную посадку на грунт под городом.
- Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета. В ведомстве уточнили, что на судне находилось 23 ребенка.
- Глава Убинского района Новосибирской области Олег Канюк сообщил, что все пассажиры эвакуировались из самолета самостоятельно. Он уточнил, что фюзеляж судна не разрушен.
- В МЧС заявили, что на борту находилось 159 человек. Пострадавших нет.
- Telegram-канал SHOT пишет, что причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Для пассажиров уже подготовлен пункт временного размещения в ДК на территории Убинского района.
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