В сети расходятся фото фейковых школьных учебников о Байдене и госдолге США

Пользователи соцсетей распространили фото несуществующих школьных учебников

12 сентября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В соцсетях рассказали о фейковых учебниках (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространяемые на сайтах и в социальных сетях изображения новых школьных учебников «Математика госдолга США» и «Основы Байденовской жизнедеятельности» являются недостоверными. Таких пособий не существует. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Пользователи активно делятся фотографиями учебников. «Литература, которую мы заслужили. На полках книжного магазина обнаружены учебники „Математика госдолга США“, „Основы Байденовской жизнедеятельности“ и еще много интересного. Теперь дети с раннего возраста смогут узнать суть американских реалий», — сообщается в одном из пабликов. Однако книги отсутствуют в продаже, а на их обложках не указаны издательства. Сайты и паблики, на которых опубликована информация об учебниках, являются шуточными и развлекательными. Инструменты Яндекс.Фото и Foto Forensics показали, что изображения учебников являются отредактированными картинками. За основу книги «Математика госдолга США» взято пособие по математике издательства «Мнемозина», а «Основ Байденовской жизнедеятельности» — учебник ОБЖ издательства «Просвещение». Оригинальный учебник математики Оzon.ru Распространяемое изображение несуществующего учебника «Математика госдолга США» telegram — АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ САНКТ — ПЕТЕРБУРГА. Учебник ОБЖ youla.ru Фото несуществующего пособия «Основы Байденовской жизнедеятельности» скрин видео ВКонтакте — АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ САНКТ — ПЕТЕРБУРГА.

Распространяемые на сайтах и в социальных сетях изображения новых школьных учебников «Математика госдолга США» и «Основы Байденовской жизнедеятельности» являются недостоверными. Таких пособий не существует. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Пользователи активно делятся фотографиями учебников. «Литература, которую мы заслужили. На полках книжного магазина обнаружены учебники „Математика госдолга США“, „Основы Байденовской жизнедеятельности“ и еще много интересного. Теперь дети с раннего возраста смогут узнать суть американских реалий», — сообщается в одном из пабликов. Однако книги отсутствуют в продаже, а на их обложках не указаны издательства. Сайты и паблики, на которых опубликована информация об учебниках, являются шуточными и развлекательными. Инструменты Яндекс.Фото и Foto Forensics показали, что изображения учебников являются отредактированными картинками. За основу книги «Математика госдолга США» взято пособие по математике издательства «Мнемозина», а «Основ Байденовской жизнедеятельности» — учебник ОБЖ издательства «Просвещение».