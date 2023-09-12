В сети расходятся фото фейковых школьных учебников о Байдене и госдолге США

Пользователи соцсетей распространили фото несуществующих школьных учебников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, учеба, учебники, школьные учебники, образование
В соцсетях рассказали о фейковых учебниках (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространяемые на сайтах и в социальных сетях изображения новых школьных учебников «Математика госдолга США» и «Основы Байденовской жизнедеятельности» являются недостоверными. Таких пособий не существует. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

Пользователи активно делятся фотографиями учебников. «Литература, которую мы заслужили. На полках книжного магазина обнаружены учебники „Математика госдолга США“, „Основы Байденовской жизнедеятельности“ и еще много интересного. Теперь дети с раннего возраста смогут узнать суть американских реалий», — сообщается в одном из пабликов.

Однако книги отсутствуют в продаже, а на их обложках не указаны издательства. Сайты и паблики, на которых опубликована информация об учебниках, являются шуточными и развлекательными.

Инструменты Яндекс.Фото и Foto Forensics показали, что изображения учебников являются отредактированными картинками. За основу книги «Математика госдолга США» взято пособие по математике издательства «Мнемозина», а «Основ Байденовской жизнедеятельности» — учебник ОБЖ издательства «Просвещение».

Оригинальный учебник математики
Оригинальный учебник математики
Распространяемое изображение несуществующего учебника «Математика госдолга США»
Распространяемое изображение несуществующего учебника «Математика госдолга США»

Учебник ОБЖ
Учебник ОБЖ
Фото несуществующего пособия «Основы Байденовской жизнедеятельности»
Фото несуществующего пособия «Основы Байденовской жизнедеятельности»

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Распространяемые на сайтах и в социальных сетях изображения новых школьных учебников «Математика госдолга США» и «Основы Байденовской жизнедеятельности» являются недостоверными. Таких пособий не существует. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Пользователи активно делятся фотографиями учебников. «Литература, которую мы заслужили. На полках книжного магазина обнаружены учебники „Математика госдолга США“, „Основы Байденовской жизнедеятельности“ и еще много интересного. Теперь дети с раннего возраста смогут узнать суть американских реалий», — сообщается в одном из пабликов. Однако книги отсутствуют в продаже, а на их обложках не указаны издательства. Сайты и паблики, на которых опубликована информация об учебниках, являются шуточными и развлекательными. Инструменты Яндекс.Фото и Foto Forensics показали, что изображения учебников являются отредактированными картинками. За основу книги «Математика госдолга США» взято пособие по математике издательства «Мнемозина», а «Основ Байденовской жизнедеятельности» — учебник ОБЖ издательства «Просвещение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...