Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле, разместили в новосибирском ДК

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска, разместили в доме культуры Убинского села (Новосибирская область). Воздушное судно совершало рейс Сочи — Омск. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Обстановка в пункте временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области прямо сейчас. Людям дали чай и еду, также работает штатный психолог — общается с теми, кто пока не может прийти в себя», — пишет telegram-канал Mash. Всего на борту находилось 167 человек.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось.
Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже воздушное судно экстренно село в поле недалеко от Новосибирска. В МЧС заявили, что пострадавших нет.
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