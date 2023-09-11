Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле, разместили в новосибирском ДК

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», севшего в Новосибирске, в безопасности

12 сентября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Пассажирам самолета оказывают психологическую помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска, разместили в доме культуры Убинского села (Новосибирская область). Воздушное судно совершало рейс Сочи — Омск. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Обстановка в пункте временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области прямо сейчас. Людям дали чай и еду, также работает штатный психолог — общается с теми, кто пока не может прийти в себя», — пишет telegram-канал Mash. Всего на борту находилось 167 человек. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось. Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже воздушное судно экстренно село в поле недалеко от Новосибирска. В МЧС заявили, что пострадавших нет.

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска, разместили в доме культуры Убинского села (Новосибирская область). Воздушное судно совершало рейс Сочи — Омск. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Обстановка в пункте временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области прямо сейчас. Людям дали чай и еду, также работает штатный психолог — общается с теми, кто пока не может прийти в себя», — пишет telegram-канал Mash. Всего на борту находилось 167 человек. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось. Самолет «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже воздушное судно экстренно село в поле недалеко от Новосибирска. В МЧС заявили, что пострадавших нет.