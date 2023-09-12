Помощник Путина пообещал удивить россиян курсом рубля

Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024—2026 год
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, орешкин максим
Бюджет РФ на 2024—2026 год будет позитивным для рубля, заявил Максим Орешкин Фото:

Россияне будут приятно удивлены курсу рубля после рассмотрения кабмином бюджета РФ на экономический 2024—2026 год. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. По его словам, жители России увидят «позитивное удивление».

«Через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление. Поверьте мне», — рассказал Орешкин в интервью РБК. Он отметил, что результат позитивно повлияет на прогнозные цены нефти и курс рубля.

Ранее Орешкин говорил, что пиковые точки ослабления курса рубля пройдены, скоро будет избыток валюты на рынке из-за выросших цен на экспортные товары. Финансовый эксперт Андрей Верников прогнозировал, что в скором времени экономическая ситуация пойдет в пользу рубля, передает РАПСИ. По его словам, курс доллара по отношению к рублю будет легко удерживаться от роста.

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Россияне будут приятно удивлены курсу рубля после рассмотрения кабмином бюджета РФ на экономический 2024—2026 год. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. По его словам, жители России увидят «позитивное удивление». «Через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление. Поверьте мне», — рассказал Орешкин в интервью РБК. Он отметил, что результат позитивно повлияет на прогнозные цены нефти и курс рубля. Ранее Орешкин говорил, что пиковые точки ослабления курса рубля пройдены, скоро будет избыток валюты на рынке из-за выросших цен на экспортные товары. Финансовый эксперт Андрей Верников прогнозировал, что в скором времени экономическая ситуация пойдет в пользу рубля, передает РАПСИ. По его словам, курс доллара по отношению к рублю будет легко удерживаться от роста.
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