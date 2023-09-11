Помощник Путина Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Пиковые точки ослабления курса рубля пройдены, скоро будет избыток валюты на рынке из-за выросших цен на экспортные товары. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.
«Рынок прошел пиковые значения. В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары», — передает слова Максима Орешкина «Интерфакс».
По данным помощника Путина, избыток рубля произойдет из-за снижающихся объемов импорта товаров. Также на это влияет повышение ключевой ставки, добавил Орешкин.
Ранее Центробанк планировал принять решение о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Аналитики ЦБ считают, что снижение ключевой ставки не произойдет до конца 2023 года.
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