Помощник Путина Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

11 сентября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Ослабление курса рубля достигло пиковых значений, считает Максим Орешкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пиковые точки ослабления курса рубля пройдены, скоро будет избыток валюты на рынке из-за выросших цен на экспортные товары. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Рынок прошел пиковые значения. В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары», — передает слова Максима Орешкина «Интерфакс». По данным помощника Путина, избыток рубля произойдет из-за снижающихся объемов импорта товаров. Также на это влияет повышение ключевой ставки, добавил Орешкин. Ранее Центробанк планировал принять решение о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Аналитики ЦБ считают, что снижение ключевой ставки не произойдет до конца 2023 года.

Пиковые точки ослабления курса рубля пройдены, скоро будет избыток валюты на рынке из-за выросших цен на экспортные товары. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Рынок прошел пиковые значения. В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары», — передает слова Максима Орешкина «Интерфакс». По данным помощника Путина, избыток рубля произойдет из-за снижающихся объемов импорта товаров. Также на это влияет повышение ключевой ставки, добавил Орешкин. Ранее Центробанк планировал принять решение о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Аналитики ЦБ считают, что снижение ключевой ставки не произойдет до конца 2023 года.