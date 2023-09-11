Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, предупреждали о нелетной погоде

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» предупреждали о нелетной погоде

12 сентября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Перед приземлением пассажирам объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, во время подлета к Омску предупредили о нелетной погоде и перенаправлению в Новосибирск. Об этом рассказала пассажирка рейса. «На подлете к Омску пассажирам „Уральских авиалиний“ сказали, что погода нелетная и воздушное судно перенаправляют в Новосибирск. Перед приземлением экипаж объяснил пассажирам, как вести себя в экстренных ситуациях», — передает слова пассажирки telegram-канал Shot. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. В МЧС отметили, что при посадке никто не пострадал. Подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле, во время подлета к Омску предупредили о нелетной погоде и перенаправлению в Новосибирск. Об этом рассказала пассажирка рейса. «На подлете к Омску пассажирам „Уральских авиалиний“ сказали, что погода нелетная и воздушное судно перенаправляют в Новосибирск. Перед приземлением экипаж объяснил пассажирам, как вести себя в экстренных ситуациях», — передает слова пассажирки telegram-канал Shot. Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. В МЧС отметили, что при посадке никто не пострадал. Подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.