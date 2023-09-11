11 сентября 2023

После экстренной посадки «Уральских авиалиний» двух пассажиров увезли в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух человек отправили в больницу на рентген Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Два пассажира судна «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле под Новосибирском, направлены в больницу с ушибами. Еще двум людям медики оказали помощь на месте: у одного повысилось давление, у другого — случился приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области.

«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом „ушиб“ направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали», — сообщает ведомство.

Также в пункте временного размещения пассажиров дежурит 25 медиков, среди них — терапевты и педиатры. С пассажирами самолета работают психологи.

Ранее еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление. Инцидент с судном произошел утром 12 сентября: летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Два пассажира судна «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле под Новосибирском, направлены в больницу с ушибами. Еще двум людям медики оказали помощь на месте: у одного повысилось давление, у другого — случился приступа бронхиальной астмы. Об этом сообщает минздрав Новосибирской области. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом „ушиб“ направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали», — сообщает ведомство. Также в пункте временного размещения пассажиров дежурит 25 медиков, среди них — терапевты и педиатры. С пассажирами самолета работают психологи. Ранее еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление. Инцидент с судном произошел утром 12 сентября: летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском. Вся информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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