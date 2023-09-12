Пассажир «Уральских авиалиний» обратился к врачам после экстренной посадки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За медпомощью обратился один пассажир лайнера «Уральских авиалиний»
За медпомощью обратился один пассажир лайнера «Уральских авиалиний» Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

За медицинской помощью обратился один человек из экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

«Три бригады скорой помощи ЦРБ Убинского района выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии. На месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года. Сейчас медики Убинской райбольницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать необходимую помощь.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. На борту находился 161 пассажир.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За медицинской помощью обратился один человек из экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области. «Три бригады скорой помощи ЦРБ Убинского района выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии. На месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — сообщили в telegram-канале ведомства. Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года. Сейчас медики Убинской райбольницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать необходимую помощь. Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. На борту находился 161 пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...