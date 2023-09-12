Пассажир «Уральских авиалиний» обратился к врачам после экстренной посадки

За медицинской помощью обратился один человек из экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.
«Три бригады скорой помощи ЦРБ Убинского района выехали к месту аварийной посадки сразу после поступления информации о происшествии. На месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года. Сейчас медики Убинской райбольницы дежурят в пункте временного размещения пассажиров и готовы оказать необходимую помощь.
Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. На борту находился 161 пассажир.
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