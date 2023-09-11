Тюменский молочный гигант попался на подделке продукции

В Тюмени «Золотые луга» производили продукцию из неизвестного сырья

Тюменский завод «Золотые луга» производил кисломолочные продукты из сырья. происхождение которого не установлено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский молочный гигант «Золотые луга» произвел больше двух тонн кисломолочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Это продукция известных в Тюмени брендов «Золотые луга» и «Ситниковское», сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что в августе 2023 года АО „Золотые луга“ выработало 48 кг творога „Золотые луга“ 5%, 444 кг снежка „Ситниковское“, 1231 кг кефира „Ситниковское“ и 324 кг ряженки „Ситниковское“. Неизвестно, какое сырье использовано при производстве молочной продукции», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что объем потраченного на производство сырья не превышает 82 килограмма. Компании объявили предостережение и временно ограничили доступ в федеральную информационную систему «Меркурий». Всего с начала года Россельхознадзор выявил в Тюменской области 43 похожих нарушения.