Силовики проверили сообщения об обрядах сатанистов в ХМАО

В УМВД по ХМАО опровергли слухи о действиях сатанистов в регионе

12 сентября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Полицией была проведена проверка сообщения о жертвоприношениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Полиция Югры провела проверку и не нашла подтверждений тому, что в районе Ханты-Мансийска проходили обряды сатанистов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД округа. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков в соцсетях и СМИ. Сообщения о якобы проводимых обрядах появились в соцсетях. На фото были изображены рассыпанные на земле крупы, яйца и мясо. Местные жители поделились опасениями, что это следы обрядов сатанистов, об этом написали некоторые СМИ. «Были посты в соцсетях, мы сами зарегистрировали [сообщения], провели проверку, но ничего не нашли», — рассказала URA.RU глава пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина. Еще одним доказательством того, что опубликованные фотографии не имеют отношения к обряду сатанистов, служит отсутствие идола или алтаря. «Если там нет алтаря, капища или идола, рядом стоящего, утверждать, что это был обряд, нельзя. Обычно, когда обнаруживали места, где приносили жертвы, то там всегда были атрибуты того, кому приносят эти жертвы. Либо это алтарь, либо статуя», — прокомментировал URA.RU доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета, религиовед Алексей Старостин.

Полиция Югры провела проверку и не нашла подтверждений тому, что в районе Ханты-Мансийска проходили обряды сатанистов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД округа. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков в соцсетях и СМИ. Сообщения о якобы проводимых обрядах появились в соцсетях. На фото были изображены рассыпанные на земле крупы, яйца и мясо. Местные жители поделились опасениями, что это следы обрядов сатанистов, об этом написали некоторые СМИ. «Были посты в соцсетях, мы сами зарегистрировали [сообщения], провели проверку, но ничего не нашли», — рассказала URA.RU глава пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина. Еще одним доказательством того, что опубликованные фотографии не имеют отношения к обряду сатанистов, служит отсутствие идола или алтаря. «Если там нет алтаря, капища или идола, рядом стоящего, утверждать, что это был обряд, нельзя. Обычно, когда обнаруживали места, где приносили жертвы, то там всегда были атрибуты того, кому приносят эти жертвы. Либо это алтарь, либо статуя», — прокомментировал URA.RU доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета, религиовед Алексей Старостин.