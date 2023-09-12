Причиной аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» могли стать некачественные детали

Самолет «Уральских авиалиний» мог сесть в поле из-за некачественных деталей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Одной из причин поломки самолета рассматриваются неоригинальные детали Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Одна из возможных причин, по которой самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска — это некачественные детали. Для самолетов Airbus детали закупают по параллельному импорту, и отследить, оригинальные запчасти поступают или подделки, сложно. Таким мнением с URA.RU поделился летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов.

«На эту ситуацию напрямую могли повлиять западные санкции. Самолетные детали поступают по параллельному импорту, якобы они лицензированы. Но сейчас есть производства в Китае, и неизвестно, оригинальные детали поступают в итоге в Россию или нет. Вывод один — необходимо ускорить импортозамещение. Россия может производить самолеты в необходимом количестве», — отметил Кнышов.

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Предварительной причиной инцидента стал отказ гидравлики закрылок. В результате посадки ни один из 159 пассажиров не пострадал.

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Одна из возможных причин, по которой самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска — это некачественные детали. Для самолетов Airbus детали закупают по параллельному импорту, и отследить, оригинальные запчасти поступают или подделки, сложно. Таким мнением с URA.RU поделился летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов. «На эту ситуацию напрямую могли повлиять западные санкции. Самолетные детали поступают по параллельному импорту, якобы они лицензированы. Но сейчас есть производства в Китае, и неизвестно, оригинальные детали поступают в итоге в Россию или нет. Вывод один — необходимо ускорить импортозамещение. Россия может производить самолеты в необходимом количестве», — отметил Кнышов. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Предварительной причиной инцидента стал отказ гидравлики закрылок. В результате посадки ни один из 159 пассажиров не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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