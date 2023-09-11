Блогер посетил научно-производственную лабораторию, где производятся дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военно-политический блогер Юрий Подоляка 12 сентября посетил научно-производственную лабораторию по производству дронов в Челябинске. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, блогер оценил творческий подход команды к производству.

«Очень хорошая команда, которая творчески мыслит. Таких творчески мыслящих цехов не так много в России. Многие берут и тиражируют уже готовые изобретения», — сказал Подоляка.

Блогер предостерег, что в случае застоя в производстве, когда специалисты не генерируют новых идей, противник сможет обойти нас в техническом плане. По мнению Подоляки, сейчас противник продолжает внедрять новые технологии в свой военный потенциал. В России необходимо увеличивать цеха по созданию нового вооружения.

«Группа из 20 человек, оснащенная такими устройствами, заменяет батальон. На порядок меньше потерь. Ведь важны не только экономика и финансовые потери, а жизнь наших солдат. Такие технологии позволяют вести войну 21 века», — отметил блогер.

Вместе с Подолякой на предприятии сейчас находится заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Борис Подольный. Также с фронта приехал заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин (позывной «Ангел»), который является сопредседателем «Народного фронта» в Челябинской области.

Блогеру Подоляке (справа) рассказали об инновационных разработках лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выставке представлены технические устройства и их модификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработки научно-производственной лаборатории уже применяются на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятие также посетил замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помещение для лаборатории предоставил неравнодушный челябинец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU