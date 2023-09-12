Экипаж самолета «Уральских авиалиний», севшего под Новосибирском, наградят

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Слаженную работу экипажа «Уральских авиалиний» отметят на государственном уровне Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Экипаж «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, будет представлен к государственным наградам. Об этом сообщает источник в руководстве авиакомпании.

«Экипаж самолета A320 „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, будет представлен к государственным наградам», — заявил источник telegram-каналу BRIEF. Ранее о профессионализме экипажа рассказала одна из пассажирок этого рейса.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел под Новосибирском утром 12 сентября. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Сейчас в случившемся разбираются прокуратура, следственный комитет и Росавиация. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.

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Экипаж «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, будет представлен к государственным наградам. Об этом сообщает источник в руководстве авиакомпании. «Экипаж самолета A320 „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, будет представлен к государственным наградам», — заявил источник telegram-каналу BRIEF. Ранее о профессионализме экипажа рассказала одна из пассажирок этого рейса. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел под Новосибирском утром 12 сентября. По предварительным данным, вынужденная посадка произошла из-за потери гидравлики судна. Сейчас в случившемся разбираются прокуратура, следственный комитет и Росавиация. Более подробно о происшествии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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