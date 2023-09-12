Путин обозначил стратегический приоритет на весь 21 век

Путин: стратегическим приоритетом для РФ является Дальний Восток

12 сентября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Дальний Восток — приоритет для России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь 21 век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Также российский лидер пошутил, что путается во Владивостоке во времени из-за разницы часовых поясов. «Во Владивостоке все путает в голове: непонятно, то утро, то вечер. Но одно ясно точно: Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь 21 век», — заявил Путин. Трансляция форума доступна на телеканале «Россия 24».

Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь 21 век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Также российский лидер пошутил, что путается во Владивостоке во времени из-за разницы часовых поясов. «Во Владивостоке все путает в голове: непонятно, то утро, то вечер. Но одно ясно точно: Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь 21 век», — заявил Путин. Трансляция форума доступна на телеканале «Россия 24».