Путин обозначил стратегический приоритет на весь 21 век

Дальний Восток — приоритет для России, заявил Владимир Путин
Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь 21 век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Также российский лидер пошутил, что путается во Владивостоке во времени из-за разницы часовых поясов.
«Во Владивостоке все путает в голове: непонятно, то утро, то вечер. Но одно ясно точно: Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь 21 век», — заявил Путин. Трансляция форума доступна на телеканале «Россия 24».
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