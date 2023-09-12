Путин обозначил стратегический приоритет на весь 21 век

Путин: стратегическим приоритетом для РФ является Дальний Восток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Дальний Восток — приоритет для России, заявил Владимир Путин Фото:

Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь 21 век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Также российский лидер пошутил, что путается во Владивостоке во времени из-за разницы часовых поясов.

«Во Владивостоке все путает в голове: непонятно, то утро, то вечер. Но одно ясно точно: Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь 21 век», — заявил Путин. Трансляция форума доступна на телеканале «Россия 24».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дальний Восток является стратегическим приоритетом для России на весь 21 век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Также российский лидер пошутил, что путается во Владивостоке во времени из-за разницы часовых поясов. «Во Владивостоке все путает в голове: непонятно, то утро, то вечер. Но одно ясно точно: Дальний Восток для России — стратегический приоритет на весь 21 век», — заявил Путин. Трансляция форума доступна на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...