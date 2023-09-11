11 сентября 2023

Пермячку осудили за кражу денег умершего мужа

Суд заставил пермячку отрабатывать украденные у умершего мужа деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре года вдова потратила с карты супруга 800 тысяч рублей Фото:

В Чусовом Пермского края суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пользовалась банковской картой умершего супруга. На его счет продолжали поступать пенсионные и социальные выплаты, которые вдова четыре года тратила на свои нужды. По решению суда деньги пришлось вернуть.

«Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Кроме того, с нее взыскали имущественный ущерб в пользу Фонда пенсионного и социального страхования», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что вдова с 2014 по 2018 год оплачивала картой умершего мужа покупки, переводила деньги себе и другим, а также снимала наличные. Всего она получила таким образом 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозило — шесть лет колонии.

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В Чусовом Пермского края суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пользовалась банковской картой умершего супруга. На его счет продолжали поступать пенсионные и социальные выплаты, которые вдова четыре года тратила на свои нужды. По решению суда деньги пришлось вернуть. «Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Кроме того, с нее взыскали имущественный ущерб в пользу Фонда пенсионного и социального страхования», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что вдова с 2014 по 2018 год оплачивала картой умершего мужа покупки, переводила деньги себе и другим, а также снимала наличные. Всего она получила таким образом 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозило — шесть лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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