Пермячку осудили за кражу денег умершего мужа

Суд заставил пермячку отрабатывать украденные у умершего мужа деньги

12 сентября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

За четыре года вдова потратила с карты супруга 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом Пермского края суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пользовалась банковской картой умершего супруга. На его счет продолжали поступать пенсионные и социальные выплаты, которые вдова четыре года тратила на свои нужды. По решению суда деньги пришлось вернуть. «Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Кроме того, с нее взыскали имущественный ущерб в пользу Фонда пенсионного и социального страхования», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что вдова с 2014 по 2018 год оплачивала картой умершего мужа покупки, переводила деньги себе и другим, а также снимала наличные. Всего она получила таким образом 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозило — шесть лет колонии.

В Чусовом Пермского края суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пользовалась банковской картой умершего супруга. На его счет продолжали поступать пенсионные и социальные выплаты, которые вдова четыре года тратила на свои нужды. По решению суда деньги пришлось вернуть. «Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Кроме того, с нее взыскали имущественный ущерб в пользу Фонда пенсионного и социального страхования», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что вдова с 2014 по 2018 год оплачивала картой умершего мужа покупки, переводила деньги себе и другим, а также снимала наличные. Всего она получила таким образом 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозило — шесть лет колонии.