Свердловские активисты передали участникам спецоперации технику для авиации. Фото

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Армия, разное, архив. Пермь, авиация, ввс россии, военный вертолет, ми 8, сво
Участники СВО получили оборудование для чистки вертолетов и самолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активистки от «Женского движения Единой России» из Свердловской области отправили авиаотряду на фронт технику для чистки вертолетов и самолетов. Об этом рассказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

«Поступила от бойцов просьба — нужно оперативно доставить им пылесосы для чистки электронных приборов и мойки высокого давления для очистки элементов вертолетов и самолетов от забивающейся грязи, которая там как враг — забивается в узкие места, высыхает в камень и может разрушить конструкцию. Технику надо приводить в порядок, чтобы она была в исправном состоянии», — сказано в сообщении telegram-канала Людмилы Бабушкиной. Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер доставил помощь солдатам.

По поручению председателя заксобрания региона, Вячеслав Вегнер отправился в Донбасс к участникам СВО. «А еще он передал „привет“ от всего Екатеринбурга ВСУшным боевикам — зарядил истребитель ракетой с посланием от уральцев», — добавила Людмила Бабушкина.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Солдатам передали медикаменты и оборудования для полевых госпиталей.

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Активистки от «Женского движения Единой России» из Свердловской области отправили авиаотряду на фронт технику для чистки вертолетов и самолетов. Об этом рассказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Поступила от бойцов просьба — нужно оперативно доставить им пылесосы для чистки электронных приборов и мойки высокого давления для очистки элементов вертолетов и самолетов от забивающейся грязи, которая там как враг — забивается в узкие места, высыхает в камень и может разрушить конструкцию. Технику надо приводить в порядок, чтобы она была в исправном состоянии», — сказано в сообщении telegram-канала Людмилы Бабушкиной. Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер доставил помощь солдатам. По поручению председателя заксобрания региона, Вячеслав Вегнер отправился в Донбасс к участникам СВО. «А еще он передал „привет“ от всего Екатеринбурга ВСУшным боевикам — зарядил истребитель ракетой с посланием от уральцев», — добавила Людмила Бабушкина. Ранее URA.RU писало, что свердловчане отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Солдатам передали медикаменты и оборудования для полевых госпиталей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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