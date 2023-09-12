Свердловские активисты передали участникам спецоперации технику для авиации. Фото

12 сентября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Участники СВО получили оборудование для чистки вертолетов и самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активистки от «Женского движения Единой России» из Свердловской области отправили авиаотряду на фронт технику для чистки вертолетов и самолетов. Об этом рассказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Поступила от бойцов просьба — нужно оперативно доставить им пылесосы для чистки электронных приборов и мойки высокого давления для очистки элементов вертолетов и самолетов от забивающейся грязи, которая там как враг — забивается в узкие места, высыхает в камень и может разрушить конструкцию. Технику надо приводить в порядок, чтобы она была в исправном состоянии», — сказано в сообщении telegram-канала Людмилы Бабушкиной. Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер доставил помощь солдатам. По поручению председателя заксобрания региона, Вячеслав Вегнер отправился в Донбасс к участникам СВО. «А еще он передал „привет“ от всего Екатеринбурга ВСУшным боевикам — зарядил истребитель ракетой с посланием от уральцев», — добавила Людмила Бабушкина. Ранее URA.RU писало, что свердловчане отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Солдатам передали медикаменты и оборудования для полевых госпиталей. Фото: telegram-канал «Телеграммы Людмилы Бабушкиной» Фото: telegram-канал «Телеграммы Людмилы Бабушкиной»

Активистки от «Женского движения Единой России» из Свердловской области отправили авиаотряду на фронт технику для чистки вертолетов и самолетов. Об этом рассказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Поступила от бойцов просьба — нужно оперативно доставить им пылесосы для чистки электронных приборов и мойки высокого давления для очистки элементов вертолетов и самолетов от забивающейся грязи, которая там как враг — забивается в узкие места, высыхает в камень и может разрушить конструкцию. Технику надо приводить в порядок, чтобы она была в исправном состоянии», — сказано в сообщении telegram-канала Людмилы Бабушкиной. Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер доставил помощь солдатам. По поручению председателя заксобрания региона, Вячеслав Вегнер отправился в Донбасс к участникам СВО. «А еще он передал „привет“ от всего Екатеринбурга ВСУшным боевикам — зарядил истребитель ракетой с посланием от уральцев», — добавила Людмила Бабушкина. Ранее URA.RU писало, что свердловчане отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Солдатам передали медикаменты и оборудования для полевых госпиталей.