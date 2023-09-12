Активистки от «Женского движения Единой России» из Свердловской области отправили авиаотряду на фронт технику для чистки вертолетов и самолетов. Об этом рассказала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«Поступила от бойцов просьба — нужно оперативно доставить им пылесосы для чистки электронных приборов и мойки высокого давления для очистки элементов вертолетов и самолетов от забивающейся грязи, которая там как враг — забивается в узкие места, высыхает в камень и может разрушить конструкцию. Технику надо приводить в порядок, чтобы она была в исправном состоянии», — сказано в сообщении telegram-канала Людмилы Бабушкиной. Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер доставил помощь солдатам.
По поручению председателя заксобрания региона, Вячеслав Вегнер отправился в Донбасс к участникам СВО. «А еще он передал „привет“ от всего Екатеринбурга ВСУшным боевикам — зарядил истребитель ракетой с посланием от уральцев», — добавила Людмила Бабушкина.
Ранее URA.RU писало, что свердловчане отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Солдатам передали медикаменты и оборудования для полевых госпиталей.
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