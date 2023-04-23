Свердловчане отправили более 40 тонн помощи в ЛНР. Фото

23 апреля 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Свердловчане отправили тонны вещей и медикаментов в ЛНР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Свердловской помощи отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Более 40 тонн гуманитарной помощи отправили из Свердловской области в Луганскую Народную Республику. Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР», — рассказала Людмила Бабушкина в своем официальном telegram-канале. В частности жители Богдановича собрали около 8 тонн медикаментов, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей, а «Женское движение Единой России» по уральскому региону отправила лекарства и вещи для военнослужащих. Также в посылку вошли колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов и примерно две тонны питьевой воды. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фото: официальный telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: официальный telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Жители Свердловской помощи отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Более 40 тонн гуманитарной помощи отправили из Свердловской области в Луганскую Народную Республику. Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР», — рассказала Людмила Бабушкина в своем официальном telegram-канале. В частности жители Богдановича собрали около 8 тонн медикаментов, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей, а «Женское движение Единой России» по уральскому региону отправила лекарства и вещи для военнослужащих. Также в посылку вошли колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов и примерно две тонны питьевой воды. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.