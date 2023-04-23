Свердловчане отправили более 40 тонн помощи в ЛНР. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , погрузка, гуманитарная помощь донбассу
Свердловчане отправили тонны вещей и медикаментов в ЛНР (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Свердловской помощи отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

«Более 40 тонн гуманитарной помощи отправили из Свердловской области в Луганскую Народную Республику. Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР», — рассказала Людмила Бабушкина в своем официальном telegram-канале.

В частности жители Богдановича собрали около 8 тонн медикаментов, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей, а «Женское движение Единой России» по уральскому региону отправила лекарства и вещи для военнослужащих. Также в посылку вошли колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов и примерно две тонны питьевой воды.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Жители Свердловской помощи отправили более 40 тонн помощи в Луганскую Народную Республику. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Более 40 тонн гуманитарной помощи отправили из Свердловской области в Луганскую Народную Республику. Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР», — рассказала Людмила Бабушкина в своем официальном telegram-канале. В частности жители Богдановича собрали около 8 тонн медикаментов, оборудования для полевых госпиталей, маскировочных сетей и окопных свечей, а «Женское движение Единой России» по уральскому региону отправила лекарства и вещи для военнослужащих. Также в посылку вошли колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов и примерно две тонны питьевой воды. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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