11 сентября 2023

Челябинский грибник потерял в лесу свою дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка нашлась через полтора часа после заявления о ее пропаже Фото:

В Копейске (Челябинская область) 11 сентября грибник потерял в лесу 10-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«В Копейске 11 сентября отец с дочерью десяти лет отправились по грибы. В процессе сбора девочка заблудилась. К счастью, спустя 1,5 часа школьница была найдена сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за последние трое суток сотрудники МЧС шесть раз выезжали на поиск потерявшихся грибников. До настоящего времени продолжается поиск двух женщин, 10 сентября отправившихся за грибами в лесной массив у села Кувалжиха в Кыштыме.

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В Копейске (Челябинская область) 11 сентября грибник потерял в лесу 10-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. «В Копейске 11 сентября отец с дочерью десяти лет отправились по грибы. В процессе сбора девочка заблудилась. К счастью, спустя 1,5 часа школьница была найдена сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства. Только за последние трое суток сотрудники МЧС шесть раз выезжали на поиск потерявшихся грибников. До настоящего времени продолжается поиск двух женщин, 10 сентября отправившихся за грибами в лесной массив у села Кувалжиха в Кыштыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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