Челябинский грибник потерял в лесу свою дочь

12 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Девочка нашлась через полтора часа после заявления о ее пропаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) 11 сентября грибник потерял в лесу 10-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. «В Копейске 11 сентября отец с дочерью десяти лет отправились по грибы. В процессе сбора девочка заблудилась. К счастью, спустя 1,5 часа школьница была найдена сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства. Только за последние трое суток сотрудники МЧС шесть раз выезжали на поиск потерявшихся грибников. До настоящего времени продолжается поиск двух женщин, 10 сентября отправившихся за грибами в лесной массив у села Кувалжиха в Кыштыме.

В Копейске (Челябинская область) 11 сентября грибник потерял в лесу 10-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. «В Копейске 11 сентября отец с дочерью десяти лет отправились по грибы. В процессе сбора девочка заблудилась. К счастью, спустя 1,5 часа школьница была найдена сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства. Только за последние трое суток сотрудники МЧС шесть раз выезжали на поиск потерявшихся грибников. До настоящего времени продолжается поиск двух женщин, 10 сентября отправившихся за грибами в лесной массив у села Кувалжиха в Кыштыме.