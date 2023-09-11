В соцсетях расходится фейк о нападении медведя на бывшего десантника под Сургутом

В соцсетях расходится ложь о нападении медведя на экс-десантника под Сургутом

12 сентября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Информация о нападении медведя на десантника под Сургутом оказалась фейком (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространившаяся в югорских пабликах информация о нападении медведя на бывшего десантника недалеко от Сургута не соответствует действительности. Это подтвердили URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Недалеко от Сургута на бывшего десантника напал медведь и чуть не разорвал его. В какой-то момент мужик смог откинуть косолапого зверя и нанести ему несколько ударов ножом. Для медведя они оказались летальными», — сообщают в соцсетях. Однако пресс-секретарь департамента здравоохранения Югры Елена Вторушина не подтвердила инцидент корреспонденту URA.RU. В сообщениях публикуют фотографии израненного мужчины. Но снимки взяты из публикаций про нападение медведя на трех грибников (по другой версии — охотников). Событие произошло в Курагинском районе Красноярского края в августе 2023 года. Тогда животное покалечило двух человек: у одного повреждены голова и рука, у другого — таз. Об этом писали многие местные СМИ.

Распространившаяся в югорских пабликах информация о нападении медведя на бывшего десантника недалеко от Сургута не соответствует действительности. Это подтвердили URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Недалеко от Сургута на бывшего десантника напал медведь и чуть не разорвал его. В какой-то момент мужик смог откинуть косолапого зверя и нанести ему несколько ударов ножом. Для медведя они оказались летальными», — сообщают в соцсетях. Однако пресс-секретарь департамента здравоохранения Югры Елена Вторушина не подтвердила инцидент корреспонденту URA.RU. В сообщениях публикуют фотографии израненного мужчины. Но снимки взяты из публикаций про нападение медведя на трех грибников (по другой версии — охотников). Событие произошло в Курагинском районе Красноярского края в августе 2023 года. Тогда животное покалечило двух человек: у одного повреждены голова и рука, у другого — таз. Об этом писали многие местные СМИ.