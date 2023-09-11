11 сентября 2023

В соцсетях расходится фейк о нападении медведя на бывшего десантника под Сургутом

В соцсетях расходится ложь о нападении медведя на экс-десантника под Сургутом
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Информация о нападении медведя на десантника под Сургутом оказалась фейком (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространившаяся в югорских пабликах информация о нападении медведя на бывшего десантника недалеко от Сургута не соответствует действительности. Это подтвердили URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

«Недалеко от Сургута на бывшего десантника напал медведь и чуть не разорвал его. В какой-то момент мужик смог откинуть косолапого зверя и нанести ему несколько ударов ножом. Для медведя они оказались летальными», — сообщают в соцсетях. Однако пресс-секретарь департамента здравоохранения Югры Елена Вторушина не подтвердила инцидент корреспонденту URA.RU.

В сообщениях публикуют фотографии израненного мужчины. Но снимки взяты из публикаций про нападение медведя на трех грибников (по другой версии — охотников). Событие произошло в Курагинском районе Красноярского края в августе 2023 года. Тогда животное покалечило двух человек: у одного повреждены голова и рука, у другого — таз. Об этом писали многие местные СМИ.

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Распространившаяся в югорских пабликах информация о нападении медведя на бывшего десантника недалеко от Сургута не соответствует действительности. Это подтвердили URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Недалеко от Сургута на бывшего десантника напал медведь и чуть не разорвал его. В какой-то момент мужик смог откинуть косолапого зверя и нанести ему несколько ударов ножом. Для медведя они оказались летальными», — сообщают в соцсетях. Однако пресс-секретарь департамента здравоохранения Югры Елена Вторушина не подтвердила инцидент корреспонденту URA.RU. В сообщениях публикуют фотографии израненного мужчины. Но снимки взяты из публикаций про нападение медведя на трех грибников (по другой версии — охотников). Событие произошло в Курагинском районе Красноярского края в августе 2023 года. Тогда животное покалечило двух человек: у одного повреждены голова и рука, у другого — таз. Об этом писали многие местные СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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