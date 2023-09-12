Эксперт раскрыл, почему могла отказать гидравлика у самолета «Уральских авиалиний»

Система гидравлики самолета может отказать только в одном случае — когда в нее перестает попадать жидкость, с помощью которой идет давление на направляющие детали. Таким мнением с URA.RU поделился летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов.
«Все органы управления самолетом — и шасси, и руление, и стабилизаторы — все идет через управление гидравлическими системами. И она не может так просто отказать, так как есть резервные гидронасосы. Отказать она может только в одном случае — если гидравлической жидкости, которая управляет гидроцилиндром, нет. А жидкости может не стать, если лопнула трубка, которая подходит к управлению гидравлики. Или произошла диверсия, которая приводит к тому, что жидкость не обеспечивает деятельность гидравлической системы», — поделился Кнышов.
Утром 12 сентября самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Предварительной причиной инцидента стал отказ гидравлики закрылок. На борту находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал.
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