В соцсетях обвинили КПРФ в работе на США

В соцетях утверждают, что КПРФ зарегистрирована в США
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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
Партия КПРФ зарегистрирована в России, следует из данных Минюста Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что «Коммунистическая партия Российской Федерации» зарегистрирована в США и действует под юрисдикцией Соединенных штатов. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк.

«КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов партии справка», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении. «Это американская коммерческая компания, работающая под юрисдикцией США и выплачивающая налоги в США», — пишут в другом посте.

Однако на сайте Министерства юстиций РФ отмечается, что КПРФ зарегистрирована в России. А на официальном сайте партии говорится о том, что в нынешнем виде она появилась в РФ в 1993 году.

База, на которые ссылаются авторы фейковых сообщений, — это реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». «Интерфакс» пишет, что база данных международной корпорации D&Bt охватывает 250 млн компаний по всему миру.

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В социальных сетях начали распространять информацию о том, что «Коммунистическая партия Российской Федерации» зарегистрирована в США и действует под юрисдикцией Соединенных штатов. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. «КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов партии справка», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении. «Это американская коммерческая компания, работающая под юрисдикцией США и выплачивающая налоги в США», — пишут в другом посте. Однако на сайте Министерства юстиций РФ отмечается, что КПРФ зарегистрирована в России. А на официальном сайте партии говорится о том, что в нынешнем виде она появилась в РФ в 1993 году. База, на которые ссылаются авторы фейковых сообщений, — это реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». «Интерфакс» пишет, что база данных международной корпорации D&Bt охватывает 250 млн компаний по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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