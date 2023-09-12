В соцсетях обвинили КПРФ в работе на США

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что «Коммунистическая партия Российской Федерации» зарегистрирована в США и действует под юрисдикцией Соединенных штатов. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк.
«КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов партии справка», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении. «Это американская коммерческая компания, работающая под юрисдикцией США и выплачивающая налоги в США», — пишут в другом посте.
Однако на сайте Министерства юстиций РФ отмечается, что КПРФ зарегистрирована в России. А на официальном сайте партии говорится о том, что в нынешнем виде она появилась в РФ в 1993 году.
База, на которые ссылаются авторы фейковых сообщений, — это реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». «Интерфакс» пишет, что база данных международной корпорации D&Bt охватывает 250 млн компаний по всему миру.
В социальных сетях начали распространять информацию о том, что «Коммунистическая партия Российской Федерации» зарегистрирована в США и действует под юрисдикцией Соединенных штатов. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. «КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов партии справка», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении. «Это американская коммерческая компания, работающая под юрисдикцией США и выплачивающая налоги в США», — пишут в другом посте. Однако на сайте Министерства юстиций РФ отмечается, что КПРФ зарегистрирована в России. А на официальном сайте партии говорится о том, что в нынешнем виде она появилась в РФ в 1993 году. База, на которые ссылаются авторы фейковых сообщений, — это реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». «Интерфакс» пишет, что база данных международной корпорации D&Bt охватывает 250 млн компаний по всему миру.