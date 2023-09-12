Глава «Уральских авиалиний» опроверг версию с некачественными деталями

12 сентября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Скуратова, использование некачественных деталей при ремонте самолетов исключается Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Все детали, используемые при ремонте и обслуживании самолетов «Уральских авиалиний» являются сертифицированными, использование некачественных запчастей для этих целей исключено. Об этом журналистам заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Мы много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей, которые обслуживают самолеты, построили технические центры. И мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Трудно, с боем, сложно, но все запчасти у нас сертифицированные», — заявил Скуратов. Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказавшей гидравлики. По одной из версий собеседников URA.RU причиной инцидента могли стать некачественные детали, используемые при ремонте самолетов.

Все детали, используемые при ремонте и обслуживании самолетов «Уральских авиалиний» являются сертифицированными, использование некачественных запчастей для этих целей исключено. Об этом журналистам заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Мы много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей, которые обслуживают самолеты, построили технические центры. И мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Трудно, с боем, сложно, но все запчасти у нас сертифицированные», — заявил Скуратов. Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказавшей гидравлики. По одной из версий собеседников URA.RU причиной инцидента могли стать некачественные детали, используемые при ремонте самолетов.