Глава «Уральских авиалиний» опроверг версию с некачественными деталями

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Екатеринбург, скуратов сергей
По словам Сергея Скуратова, использование некачественных деталей при ремонте самолетов исключается Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Все детали, используемые при ремонте и обслуживании самолетов «Уральских авиалиний» являются сертифицированными, использование некачественных запчастей для этих целей исключено. Об этом журналистам заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Мы много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей, которые обслуживают самолеты, построили технические центры. И мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Трудно, с боем, сложно, но все запчасти у нас сертифицированные», — заявил Скуратов.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказавшей гидравлики. По одной из версий собеседников URA.RU причиной инцидента могли стать некачественные детали, используемые при ремонте самолетов.

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Все детали, используемые при ремонте и обслуживании самолетов «Уральских авиалиний» являются сертифицированными, использование некачественных запчастей для этих целей исключено. Об этом журналистам заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Мы много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей, которые обслуживают самолеты, построили технические центры. И мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Трудно, с боем, сложно, но все запчасти у нас сертифицированные», — заявил Скуратов. Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказавшей гидравлики. По одной из версий собеседников URA.RU причиной инцидента могли стать некачественные детали, используемые при ремонте самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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