Глава «Уральских авиалиний» опроверг версию с некачественными деталями

Все детали, используемые при ремонте и обслуживании самолетов «Уральских авиалиний» являются сертифицированными, использование некачественных запчастей для этих целей исключено. Об этом журналистам заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Мы много финансовых ресурсов вложили в подготовку людей, которые обслуживают самолеты, построили технические центры. И мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Трудно, с боем, сложно, но все запчасти у нас сертифицированные», — заявил Скуратов.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказавшей гидравлики. По одной из версий собеседников URA.RU причиной инцидента могли стать некачественные детали, используемые при ремонте самолетов.
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