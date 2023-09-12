Что станет с самолетом «Уральских авиалиний», севшем в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, восстановят
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет будут восстанавливать после жесткой посадки Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, транспортируют с места посадки и восстановят. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор авиакомпании Сергея Скуратова, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы постараемся восстановить самолет. Как будет транспортировать оттуда, не знаем. Но практика была, поэтому будем думать», — рассказал Скуратов. Также он добавил, что хозяину поля положена компенсация, если он будет предъявлять, то авиакомпания все выплатит.

Рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги сегодня утром, позже он экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива и его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском, транспортируют с места посадки и восстановят. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор авиакомпании Сергея Скуратова, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы постараемся восстановить самолет. Как будет транспортировать оттуда, не знаем. Но практика была, поэтому будем думать», — рассказал Скуратов. Также он добавил, что хозяину поля положена компенсация, если он будет предъявлять, то авиакомпания все выплатит. Рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги сегодня утром, позже он экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива и его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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