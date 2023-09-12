«Уральские авиалинии» нашли замену ломающимся аэробусам

В ближайшие годы парк «Уральских авиалиний» может пополниться самолетами МС-21 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» нашла замену аэробусам и сделала заявку на поставку 40 самолетов МС-21. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов в ходе пресс-конференции после посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском.

«Мы никак не контактируем с Airbus, хотя были добрые отношения. Мы сделали большую заявку на поставку самолетов МС-21 — 40 штук. Они придут до 2032 года», — сказал Скуратов.

Он добавил, что компания сейчас ведет переговоры со свердловским правительством о строительстве площадки для самолетов МС-21. «И мы готовы профинансировать строительство, потому что речь идет о безопасности», — сказал глава «Уральских авиалиний».

Самолет МС-21 является совместной разработкой корпорации «Яковлев» и ОКБ Яковлева на базе Як-242. В зависимости от модификации, самолет вмещает от 132 до 196 пассажиров. Первый полет был совершен в конце мая 2017 года. Серийное производство лайнера будет запущено в 2024 году.

Срочная пресс-конференция с участием Сергея Скуратова была организована после того, как борт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле под Новосибирском. Самолет летел из Сочи в Омск, но рядом с пунктом назначения у лайнера отказала гидросистема. Экипаж принял решение взять курс на Новосибирск, но из-за нехватки топлива сел на грунте. Заслуженный пилот России Сытник назвал действия летчиков неоправданным риском.