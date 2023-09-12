Заслуженный пилот России раскритиковал экипаж «Уральских авиалиний» за посадку в поле

Летчик Сытник назвал неоправданным риском посадку в поле «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Летчик Сытник назвал посадку в поле «Уральских авиалиний» неоправданным риском Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Заслуженный пилот России Юрий Сытник, благополучно посадивший в 1991 году в аэропорту Кольцово самолет после взрыва в салоне двух бомб, раскритиковал действия экипажа «Уральских авиалиний». Командир судна неоправданно рисковал жизнями пассажиров — таким мнением с URA.RU поделился известный летчик. «Я сам только что отлетал над полями, без интернета, но ребята мне отзвонились и все рассказали. Мое мнение — этот командир корабля рисковал жизнями пассажиров, имиджем русских пилотов! Весь мир сейчас будет над нами смеяться», — эмоционально высказался Сытник. По его информации, борт «Уральских авиалиний» уже был над Омском — пунктом своего назначения, когда командир воздушного судна решил отказаться от посадки. «Он в Омске не сел, потому что ему показалось, что полоса короткая, вдруг он выкатится. Полетел в Новосибирск, а по пути топливо кончилось. Пришлось где-то падать, хорошо что еще Господь спасал пассажиров. Это не он сел, это Господь его там посадил», — считает заслуженный пилот России. Что касается названной причины — отказа гидравлики — Сытник обратил внимание, что в самолете существует три гидросистемы. Выход одной из них или двух из строя не влияет на управление судном. Третья же не могла выйти из строя по той причине, что иначе бы самолет потерял управление вовсе. Поскольку он все же благополучно сел в поле — значит, как минимум одна гидросистема была исправна, и лайнер мог совершить посадку в аэропорту. «Зачем он без топлива полетел в Новосибирск? Зачем вообще надо было лететь в Новосибирск, если у тебя под боком Омск? Это какую надо голову иметь в кабине! А ведь их там две», — добавил Сытник, имея ввиду второго пилота. При этом сравнение с посадкой другого борта «Уральских авиалиний» под управлением пилота Дамира Юсупова в кукурузном поле Сытник считает некорректным. «С Юсуповым другая ситуация — там в оба двигателя птицы попали. И на какой минуте они откажут, он не знал, поэтому сел в поле. А тут исправный самолет с аэродрома полетел садиться в поле. Зачем? Героем захотелось стать?» — вопросил Сытник.



Сам Юрий Сытник был награжден орденом «За личное мужество» после ситуации на борту Ил-86, случившейся в 1991 году. Тогда террорист взорвал в самолете две бутылки с горючей смесью и устроил пожар. Лайнер пролетал над Свердловской областью и экипаж, включая Сытника, сумел в экстремальных условиях посадить борт в Кольцово. Никто из пассажиров не пострадал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заслуженный пилот России Юрий Сытник, благополучно посадивший в 1991 году в аэропорту Кольцово самолет после взрыва в салоне двух бомб, раскритиковал действия экипажа «Уральских авиалиний». Командир судна неоправданно рисковал жизнями пассажиров — таким мнением с URA.RU поделился известный летчик. «Я сам только что отлетал над полями, без интернета, но ребята мне отзвонились и все рассказали. Мое мнение — этот командир корабля рисковал жизнями пассажиров, имиджем русских пилотов! Весь мир сейчас будет над нами смеяться», — эмоционально высказался Сытник. По его информации, борт «Уральских авиалиний» уже был над Омском — пунктом своего назначения, когда командир воздушного судна решил отказаться от посадки. «Он в Омске не сел, потому что ему показалось, что полоса короткая, вдруг он выкатится. Полетел в Новосибирск, а по пути топливо кончилось. Пришлось где-то падать, хорошо что еще Господь спасал пассажиров. Это не он сел, это Господь его там посадил», — считает заслуженный пилот России. Что касается названной причины — отказа гидравлики — Сытник обратил внимание, что в самолете существует три гидросистемы. Выход одной из них или двух из строя не влияет на управление судном. Третья же не могла выйти из строя по той причине, что иначе бы самолет потерял управление вовсе. Поскольку он все же благополучно сел в поле — значит, как минимум одна гидросистема была исправна, и лайнер мог совершить посадку в аэропорту. «Зачем он без топлива полетел в Новосибирск? Зачем вообще надо было лететь в Новосибирск, если у тебя под боком Омск? Это какую надо голову иметь в кабине! А ведь их там две», — добавил Сытник, имея ввиду второго пилота. При этом сравнение с посадкой другого борта «Уральских авиалиний» под управлением пилота Дамира Юсупова в кукурузном поле Сытник считает некорректным. «С Юсуповым другая ситуация — там в оба двигателя птицы попали. И на какой минуте они откажут, он не знал, поэтому сел в поле. А тут исправный самолет с аэродрома полетел садиться в поле. Зачем? Героем захотелось стать?» — вопросил Сытник. Сам Юрий Сытник был награжден орденом «За личное мужество» после ситуации на борту Ил-86, случившейся в 1991 году. Тогда террорист взорвал в самолете две бутылки с горючей смесью и устроил пожар. Лайнер пролетал над Свердловской областью и экипаж, включая Сытника, сумел в экстремальных условиях посадить борт в Кольцово. Никто из пассажиров не пострадал.